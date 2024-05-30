«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов

Подобная ситуация сложилась и на бульваре Юности, где 11 мая прилёт со стороны ВСУ пришёлся также прямиком на детскую площадку, а на месте падения после взрыва образовалась воронка, которая так и остаётся на месте, пишут читатели. А вот ночью 27 марта в том же районе в результате прямого прилёта загорелись и взорвались автомобили, пострадали магазины и МКД. На участке пешеходной дорожки всё ещё можно увидеть чёрные пятна, напоминающие о том, что произошло на этом месте. И воронка рядом. Пусть и не самая большая, но заметная. Причём расположена она в том месте, где ходят люди. Да и осколки да другие обломки жители района наблюдали на земле очень долго, пока они постепенно не исчезли.