«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Ранее журналисты американского телеканала CNN опубликовал репортаж о том, как живёт Белгород и его жители после обстрелов ВСУ. Как же они его назвали? «Город-призрак. Как конфликт России с Украиной отражается на её собственной Белгородской области». Пустые улицы, магазины закрыты, а кругом указатели — где найти укрытие и предметы первой необходимости. Вот такая неутешительная картина в приграничном «городе-призраке», чью ужасающую тишину прерывает только вой сирен. Репортаж «пестрит» фейками, в том числе от украинских Telegram-каналов. К тому же, по мнению CNN, в самом Белгороде везде »воронки от ракетных ударов, испещрившие асфальт».
ВСУ часто и массировано ведут обстрелы Белгородской области и областного центра, что становится причиной масштабных последствий для населённых пунктов в виде разрушений. Решение о восстановлении жилья и пострадавших «нежилых» инфраструктур и объектов вынесли на обсуждение ещё зимой прошлого года, составив план и алгоритм ведения работ. Об этом также доложили президенту РФ Владимиру Путину. Финансирование восстановительных работ происходит за счёт областного, муниципального и федерального бюджетов. Устранять нанесённый атаками ВСУ ущерб стараются максимально быстро, что касается в том числе дорог. Однако всегда есть исключения из правил. И этих исключений становится больше из-за увеличения масштабов последствий от обстрелов. Так что в Белгороде есть те места, где следы от упавших снарядов остаются на недели, а то и месяцы.
Так, белгородцы и читатели Бел.Ру сообщают о том, что сталкиваются с подобным в собственных дворах и по маршрутам, которые чаще всего используют для своих передвижений.
«Есенина, 50. Еще 22 марта был прилёт во двор, на детскую площадку. До сих пор ничего не сделано. А 27 марта был прилёт около 3-го подъезда, воронка так до сих пор есть. И так в полном кошмаре живём, тут ещё и постоянные напоминания», — обратилась в редакцию Бел.Ру местная жительница.
Женщина пишет, что понимает ситуацию с тем, что «время сейчас такое, главное тепловой контур людям закрыть» первым делом. Однако на районе на улицу «жутко выходить» и видеть последствия ужасных событий, которые на том месте происходили:
«Прилетало в крышу, в дом на Есенина 58 (тоже нет ремонта), недавно — Есенина, 46. Гуляю с собакой в ужасе и страхе».
То же самое касается одной из детских площадок на улице Костюкова. Вот такие фотографии ранее присылали читатели Бел.Ру. По их словам, площадка всё ещё ограничена лентой, повреждена и не восстановлена. И воронка через пешеходную дорожку от площадки — в целости и сохранности.
Подобная ситуация сложилась и на бульваре Юности, где 11 мая прилёт со стороны ВСУ пришёлся также прямиком на детскую площадку, а на месте падения после взрыва образовалась воронка, которая так и остаётся на месте, пишут читатели. А вот ночью 27 марта в том же районе в результате прямого прилёта загорелись и взорвались автомобили, пострадали магазины и МКД. На участке пешеходной дорожки всё ещё можно увидеть чёрные пятна, напоминающие о том, что произошло на этом месте. И воронка рядом. Пусть и не самая большая, но заметная. Причём расположена она в том месте, где ходят люди. Да и осколки да другие обломки жители района наблюдали на земле очень долго, пока они постепенно не исчезли.
На последнем оперативном совещании правительства Белгородской области главы администраций в Грайвороне, Белгороде и Белгородского района после своих отчётов и докладов попали под разнос губернатора региона из-за неудовлетворительных итогов и темпов восстановительных работ пострадавшего жилья белгородцев. Вячеслав Гладков предложил им отправиться на учения в Шебекино, чтобы научиться оперативно работать с проблемой, потому что «устал от обещаний» и «делать замечания».