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Разрушения

«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов

30 мая 2024, 10:04
Фото: Bel.ru
Разрушения

Белгородцы жалуются на несвоевременное восстановление последствий обстрелов

Обстрелы ВСУ Белгородской области становится причиной многих разрушений, требующих ремонта. Разбитый обстрелами город-призрак, так окрестил Белгород американский канал CNN, несмотря на продолжающуюся жизнь и оперативное восстановление. Однако такое оно не всегда, как пишут Бел.Ру белгородцы.

Ранее журналисты американского телеканала CNN опубликовал репортаж о том, как живёт Белгород и его жители после обстрелов ВСУ. Как же они его назвали? «Город-призрак. Как конфликт России с Украиной отражается на её собственной Белгородской области». Пустые улицы, магазины закрыты, а кругом указатели — где найти укрытие и предметы первой необходимости. Вот такая неутешительная картина в приграничном «городе-призраке», чью ужасающую тишину прерывает только вой сирен. Репортаж «пестрит» фейками, в том числе от украинских Telegram-каналов. К тому же, по мнению CNN, в самом Белгороде везде »воронки от ракетных ударов, испещрившие асфальт».

ВСУ часто и массировано ведут обстрелы Белгородской области и областного центра, что становится причиной масштабных последствий для населённых пунктов в виде разрушений. Решение о восстановлении жилья и пострадавших «нежилых» инфраструктур и объектов вынесли на обсуждение ещё зимой прошлого года, составив план и алгоритм ведения работ. Об этом также доложили президенту РФ Владимиру Путину. Финансирование восстановительных работ происходит за счёт областного, муниципального и федерального бюджетов. Устранять нанесённый атаками ВСУ ущерб стараются максимально быстро, что касается в том числе дорог. Однако всегда есть исключения из правил. И этих исключений становится больше из-за увеличения масштабов последствий от обстрелов. Так что в Белгороде есть те места, где следы от упавших снарядов остаются на недели, а то и месяцы.

Так, белгородцы и читатели Бел.Ру сообщают о том, что сталкиваются с подобным в собственных дворах и по маршрутам, которые чаще всего используют для своих передвижений.

«Есенина, 50. Еще 22 марта был прилёт во двор, на детскую площадку. До сих пор ничего не сделано. А 27 марта был прилёт около 3-го подъезда, воронка так до сих пор есть. И так в полном кошмаре живём, тут ещё и постоянные напоминания», — обратилась в редакцию Бел.Ру местная жительница.

Женщина пишет, что понимает ситуацию с тем, что «время сейчас такое, главное тепловой контур людям закрыть» первым делом. Однако на районе на улицу «жутко выходить» и видеть последствия ужасных событий, которые на том месте происходили:

«Прилетало в крышу, в дом на Есенина 58 (тоже нет ремонта), недавно — Есенина, 46. Гуляю с собакой в ужасе и страхе».
Последствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в мартеПоследствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в марте
Последствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в мартеПоследствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в марте
Последствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в мартеПоследствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в марте
Последствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в мартеПоследствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в марте
Последствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в мартеПоследствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в марте
Последствия обстрелов ВСУ на улице Есенина в марте
Фото: Bel.ru

То же самое касается одной из детских площадок на улице Костюкова. Вот такие фотографии ранее присылали читатели Бел.Ру. По их словам, площадка всё ещё ограничена лентой, повреждена и не восстановлена. И воронка через пешеходную дорожку от площадки — в целости и сохранности.

Повреждённая детская площадка на ЕсенинаПовреждённая детская площадка на Есенина
Повреждённая детская площадка на ЕсенинаПовреждённая детская площадка на Есенина
Повреждённая детская площадка на ЕсенинаПовреждённая детская площадка на Есенина
Повреждённая детская площадка на ЕсенинаПовреждённая детская площадка на Есенина
Повреждённая детская площадка на ЕсенинаПовреждённая детская площадка на Есенина
Повреждённая детская площадка на Есенина
Фото: Bel.ru

Подобная ситуация сложилась и на бульваре Юности, где 11 мая прилёт со стороны ВСУ пришёлся также прямиком на детскую площадку, а на месте падения после взрыва образовалась воронка, которая так и остаётся на месте, пишут читатели. А вот ночью 27 марта в том же районе в результате прямого прилёта загорелись и взорвались автомобили, пострадали магазины и МКД. На участке пешеходной дорожки всё ещё можно увидеть чёрные пятна, напоминающие о том, что произошло на этом месте. И воронка рядом. Пусть и не самая большая, но заметная. Причём расположена она в том месте, где ходят люди. Да и осколки да другие обломки жители района наблюдали на земле очень долго, пока они постепенно не исчезли.

На последнем оперативном совещании правительства Белгородской области главы администраций в Грайвороне, Белгороде и Белгородского района после своих отчётов и докладов попали под разнос губернатора региона из-за неудовлетворительных итогов и темпов восстановительных работ пострадавшего жилья белгородцев. Вячеслав Гладков предложил им отправиться на учения в Шебекино, чтобы научиться оперативно работать с проблемой, потому что «устал от обещаний» и «делать замечания».

«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино
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