bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Разрушения

Осколки стекла и «букв»: как выглядит центр Белгорода после ночной атаки ВСУ?

9 июля 2024, 11:25
Фото: bel.ru
Разрушения

Белгородцам показали, к каким последствиям привела ночная атака ВСУ на Белгород

Этой ночью центр Белгорода оказался значительно повреждён после прямого прилёта снаряда ВСУ. Взрывы и дым появились к полуночи, а далее посыпались новости о последствиях и возможных пострадавших. Журналисты Бел.Ру побывали в центре и обошли место происшествия при свете дня. Разрушения уже устраняют.

В ночь с 8 на 9 июля ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. В 23:31 на территории Белгорода и Белгородского района, Шебекино и Шебекинского горокруга объявили ракетную опасность. Ближе к полуночи, после громких взрывов, белгородцы заметили над городом масштабное задымление — прямой прилёт.

Сообщения о первых последствиях появились практически сразу же. Одним из них стала информация о повреждениях на Богдана Хмельницкого, 60а и территории рядом. При взрыве в жилых домах выбило либо частично повредило окна. Кроме того, остекление многих торговых помещений также пострадало. Аварийные и коммунальные службы работают на месте над устранением последствий. Напомним также, что утром движение по малой Богданке из-за этого было ограничено.

Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород

А вот так сейчас выглядит флористический магазин «Розы Белогорья», о котором сообщалось ночью. Взрывной волной разбило дверь салона.

Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород

Ниже — ещё несколько повреждённых строений и территорий. Два двухэтажных дома также посекло осколками при детонации снаряда.

Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Фото: bel.ru

Местами можно увидеть небольшие воронки на земле. Повалены деревья, повреждены авто.

Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана ХмельницкогоПоследствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Последствия прилёта в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого
Фото: bel.ru

Одной из последних ночью поступила информация о том, что при взрыве пострадал бизнес-центр «Энергомаш». Фотографиями и видео делились федеральные СМИ и медиа. Журналисты Бел.Ру побывали на месте.

Вывеска на здании центра полностью разрушена, а её части разбросаны по земле. Осколки стекла и «букв» люди обходят рядом.

Разрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУРазрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУ
Разрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУРазрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУ
Разрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУРазрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУ
Разрушения в бизнес-центре «Энергомаш» в Белгороде после атаки ВСУРазрушения в бизнес-центре «Энергомаш» в Белгороде после атаки ВСУ
Разрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУРазрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУ
Разрушения в бизнес-центре "Энергомаш" в Белгороде после атаки ВСУ
Фото: bel.ru

На месте работают аварийные службы. На данный момент уже снимают остатки повреждённого остекления здания, на земле остаются осколки окон. Образовавшуюся при прилёте снаряда воронку уже закопали и восстановили дорогу, однако территория всё ещё недоступна для движения и обтянута ограничительной лентой.

Разрушения в бизнес-центре «Энергомаш» в Белгороде после атаки ВСУРазрушения в бизнес-центре «Энергомаш» в Белгороде после атаки ВСУ

Прилёт пришёлся на центр Белгорода, как раз на данной территории. Первого погибшего после атаки, как сообщали медиа, обнаружили недалеко от остановки общественного транспорта «Энергомаш», которая также пострадала от взрыва. До этого появились новости о скоплении машин служб спасения в районе. Также стало известно о двух пострадавших.

Согласно утреннему отчёту Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки Белгородская область подверглась 30 обстрелам и атакам 60 беспилотников ВСУ. Насчитывалось уже четверо погибших и 20 раненных. На данный момент Белгородская область всё ещё находится под огнём атак ВСУ.

На месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря
Узнать подробнее
Читайте также:
В Сети появились фото последствий ночных обстрелов ШебекиноНеспокойное утро: в Белгородской области растёт число пострадавших от атак ВСУ«Ждите своей очереди»: МКД в Белгороде не могут восстановить после обстрела в мае
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Фоторепортаж#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Атака#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
«У нас дырявые карманы». О чём говорят предприниматели из Грайворона?
Сегодня, 12:34
Стало известно о новой атаке дронов на белгородское приграничье
Сегодня, 12:40
«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах
Сегодня, 09:41
Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?
Сегодня, 09:17
Гладков уточнил последствия двух обстрелов Белгорода
Сегодня, 10:12
«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке
Сегодня, 08:36