Осколки стекла и «букв»: как выглядит центр Белгорода после ночной атаки ВСУ?

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В ночь с 8 на 9 июля ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. В 23:31 на территории Белгорода и Белгородского района, Шебекино и Шебекинского горокруга объявили ракетную опасность. Ближе к полуночи, после громких взрывов, белгородцы заметили над городом масштабное задымление — прямой прилёт.
Сообщения о первых последствиях появились практически сразу же. Одним из них стала информация о повреждениях на Богдана Хмельницкого, 60а и территории рядом. При взрыве в жилых домах выбило либо частично повредило окна. Кроме того, остекление многих торговых помещений также пострадало. Аварийные и коммунальные службы работают на месте над устранением последствий. Напомним также, что утром движение по малой Богданке из-за этого было ограничено.
А вот так сейчас выглядит флористический магазин «Розы Белогорья», о котором сообщалось ночью. Взрывной волной разбило дверь салона.
Ниже — ещё несколько повреждённых строений и территорий. Два двухэтажных дома также посекло осколками при детонации снаряда.
Местами можно увидеть небольшие воронки на земле. Повалены деревья, повреждены авто.
Одной из последних ночью поступила информация о том, что при взрыве пострадал бизнес-центр «Энергомаш». Фотографиями и видео делились федеральные СМИ и медиа. Журналисты Бел.Ру побывали на месте.
Вывеска на здании центра полностью разрушена, а её части разбросаны по земле. Осколки стекла и «букв» люди обходят рядом.
На месте работают аварийные службы. На данный момент уже снимают остатки повреждённого остекления здания, на земле остаются осколки окон. Образовавшуюся при прилёте снаряда воронку уже закопали и восстановили дорогу, однако территория всё ещё недоступна для движения и обтянута ограничительной лентой.
Прилёт пришёлся на центр Белгорода, как раз на данной территории. Первого погибшего после атаки, как сообщали медиа, обнаружили недалеко от остановки общественного транспорта «Энергомаш», которая также пострадала от взрыва. До этого появились новости о скоплении машин служб спасения в районе. Также стало известно о двух пострадавших.
Согласно утреннему отчёту Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки Белгородская область подверглась 30 обстрелам и атакам 60 беспилотников ВСУ. Насчитывалось уже четверо погибших и 20 раненных. На данный момент Белгородская область всё ещё находится под огнём атак ВСУ.