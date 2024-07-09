Осколки стекла и «букв»: как выглядит центр Белгорода после ночной атаки ВСУ?

Сообщения о первых последствиях появились практически сразу же. Одним из них стала информация о повреждениях на Богдана Хмельницкого, 60а и территории рядом. При взрыве в жилых домах выбило либо частично повредило окна. Кроме того, остекление многих торговых помещений также пострадало. Аварийные и коммунальные службы работают на месте над устранением последствий. Напомним также, что утром движение по малой Богданке из-за этого было ограничено.