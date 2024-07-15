Занимающиеся восстановлением домов бригады покинули Шебекино после обстрелов

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Проблема с отъездом строителей возникла на улице Железнодорожная, 2 в Шебекино. Подробнее о ситуации сообщил губернатор Вячеслав Гладков:
«Возникла проблема, что основной подрядчик сообщил об уезде очередных бригад с территории после массированных обстрелов Шебекино, которые продолжаются уже не один день. У людей переживания по поводу восстановления дома большие. Понимаем, что потребуется время для того, чтобы вернуть бригады на объект. Но и подвергать жизни опасности не имеем права. Вывод простой: мы должны максимально быстро приступить к работам, но без угрозы строителям».
Что касается домов, попавших под огонь вчера, где «не катастрофичные, но серьёзные повреждения», то туда уже выехали подрядные организации. Напомним, что на выходных серьёзно пострадали три многоквартирных дома и два частных.
Как сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, за неделю в муниципалитете повреждения получили 624 жилых помещения. 67 домов уже восстановлены, по плану — восстановить за неделю ещё 120 домов в одном только Шебекино.
Что касается автомобилей, то за неделю округ «прирос» на 120 единиц техники. В работе до конца недели представят к оплате 110 авто: таким образом, останутся в работе 280 машин. К концу месяца власти намерены выплатить всем владельцам деньги за понесённый ущерб.