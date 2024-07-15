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Шебекино, архивное фото от 2023 года

Занимающиеся восстановлением домов бригады покинули Шебекино после обстрелов

15 июля 2024, 07:56
Фото: bel.ru
Шебекино, архивное фото от 2023 года
Как отметил во время оперсовещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, такая ситуация наблюдается уже не в первый раз. На этот раз строители покинули Шебекино: город попадает под обстрелы уже несколько дней подряд.

Проблема с отъездом строителей возникла на улице Железнодорожная, 2 в Шебекино. Подробнее о ситуации сообщил губернатор Вячеслав Гладков:

«Возникла проблема, что основной подрядчик сообщил об уезде очередных бригад с территории после массированных обстрелов Шебекино, которые продолжаются уже не один день. У людей переживания по поводу восстановления дома большие. Понимаем, что потребуется время для того, чтобы вернуть бригады на объект. Но и подвергать жизни опасности не имеем права. Вывод простой: мы должны максимально быстро приступить к работам, но без угрозы строителям».

Что касается домов, попавших под огонь вчера, где «не катастрофичные, но серьёзные повреждения», то туда уже выехали подрядные организации. Напомним, что на выходных серьёзно пострадали три многоквартирных дома и два частных.

Как сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, за неделю в муниципалитете повреждения получили 624 жилых помещения. 67 домов уже восстановлены, по плану — восстановить за неделю ещё 120 домов в одном только Шебекино.

Что касается автомобилей, то за неделю округ «прирос» на 120 единиц техники. В работе до конца недели представят к оплате 110 авто: таким образом, останутся в работе 280 машин. К концу месяца власти намерены выплатить всем владельцам деньги за понесённый ущерб.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Автомобили#Шебекино#Подрядчики#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Восстановление домов#Обстрелы
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