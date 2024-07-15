Занимающиеся восстановлением домов бригады покинули Шебекино после обстрелов

Как отметил во время оперсовещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, такая ситуация наблюдается уже не в первый раз. На этот раз строители покинули Шебекино: город попадает под обстрелы уже несколько дней подряд.

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