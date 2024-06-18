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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Разрушенная обстрелом остановка по улице Конева в Белгороде

В мэрии назвали сроки восстановления разрушенной обстрелом остановки на Конева

18 июня 2024, 07:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Разрушенная обстрелом остановка по улице Конева в Белгороде

Белгородцам рассказали, когда восстановят остановочный комплекс на Конева

Белгородцы продолжают интересоваться, когда повреждённую при обстреле остановку по улице Конева наконец восстановят. Запланированные сроки восстановления назвали в городской администрации.

Харьковская гора в Белгороде не раз была под ударом ВСУ. Последствия атаки заметили в том числе на остановке по улице Конева — комплекс остался без остекления, а на тротуаре виднелись дыры от прилёта обломков.

Однако, если ранее повреждения улиц в результате атак устранялись практически сразу, в этот раз подобного не произошло: спустя месяц жители продолжают спрашивать местную администрацию, когда остановку смогут привести в надлежащий вид. Вчерашний день не стал исключением: белгородец задал соответствующий вопрос и прикрепил фотографии нынешнего внешнего вида остановочного павильона.

«Вам было бы комфортно ожидать общественный транспорт на такой остановке?» — спросил мужчина.

На обращение отреагировали в администрации Белгорода. Представители мэрии сообщили, что ремонт остановки планируется выполнить до 20 июля, а плиточное покрытие должны заменить уже до конца текущей недели.

Разрушенная обстрелом остановка по улице Конева в БелгородеРазрушенная обстрелом остановка по улице Конева в Белгороде
Разрушенная обстрелом остановка по улице Конева в БелгородеРазрушенная обстрелом остановка по улице Конева в Белгороде
Разрушенная обстрелом остановка по улице Конева в БелгородеРазрушенная обстрелом остановка по улице Конева в Белгороде
Разрушенная обстрелом остановка по улице Конева в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Разрушенная от обстрела остановка «радует» белгородцев уже месяц
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