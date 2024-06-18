В мэрии назвали сроки восстановления разрушенной обстрелом остановки на Конева

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Харьковская гора в Белгороде не раз была под ударом ВСУ. Последствия атаки заметили в том числе на остановке по улице Конева — комплекс остался без остекления, а на тротуаре виднелись дыры от прилёта обломков.
Однако, если ранее повреждения улиц в результате атак устранялись практически сразу, в этот раз подобного не произошло: спустя месяц жители продолжают спрашивать местную администрацию, когда остановку смогут привести в надлежащий вид. Вчерашний день не стал исключением: белгородец задал соответствующий вопрос и прикрепил фотографии нынешнего внешнего вида остановочного павильона.
«Вам было бы комфортно ожидать общественный транспорт на такой остановке?» — спросил мужчина.
На обращение отреагировали в администрации Белгорода. Представители мэрии сообщили, что ремонт остановки планируется выполнить до 20 июля, а плиточное покрытие должны заменить уже до конца текущей недели.