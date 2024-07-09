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Повреждённый обстрелом дом в Белгороде

«Ждите своей очереди»: МКД в Белгороде не могут восстановить после обстрела в мае

9 июля 2024, 08:01
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждённый обстрелом дом в Белгороде

Белгородцы просят восстановить пострадавшую от атаки ВСУ многоэтажку

25 мая во время обстрела в дом по улице Будённого, 8 попал снаряд. В результате повреждены стена дома и остекление в квартирах. С тех пор прошло почти полтора месяца, но последствия обстрела до сих пор не устранены. Белгородцам ответили в мэрии.

Белгородка просит помочь с восстановлением дома, который пострадал в результате обстрела 25 мая. Женщина сообщила, что уже обращалась в соответствующие инстанции по поводу повреждений, но за полтора месяца ситуация не изменилась.

В доме на улице Будённого, 8 снаряд разрушил часть стены на десятом этаже. В повреждённой квартире пострадали газовая труба и батарея отопления, а в доме выбито множество окон.

«Подрядчикам финансирование в полном объёме не поступило, поэтому они сделали окна только в двух квартирах, хотя окна выбиты у половины дома. О восстановлении разрушенной стены вообще речи пока не идёт. Жителям поврежденных квартир говорят: „Ждите своей очереди“. Прошу содействия в восстановлении повреждённого обстрелами многоквартирного дома», — написала Ирина.

Мэрия города ответила белгородке. В администрации сообщили, что остекление планируется завершить к 18 июля 2024 года. О ходе выполнения других работ информацию предоставят дополнительно.

Напомним, что ночью с 8 на 9 июля Белгород вновь оказался под массированным обстрелом ВСУ. Погиб мирный житель, ещё двое ранено. В городе зафиксированы различные разрушения.

Повреждённый дом в БелгородеПовреждённый дом в Белгороде
Повреждённый дом в Белгороде
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова в соцсети
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