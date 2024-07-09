«Ждите своей очереди»: МКД в Белгороде не могут восстановить после обстрела в мае

Белгородцы просят восстановить пострадавшую от атаки ВСУ многоэтажку

25 мая во время обстрела в дом по улице Будённого, 8 попал снаряд. В результате повреждены стена дома и остекление в квартирах. С тех пор прошло почти полтора месяца, но последствия обстрела до сих пор не устранены. Белгородцам ответили в мэрии.