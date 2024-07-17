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Белгород

В Белгороде умалчивают о причинах срыва сроков восстановления домов

17 июля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Белгород

Виновных за срыв сроков восстановления домов в Белгороде не назвали

В мае этого года в областном центре возникла проблема со сроками восстановления повреждённых домов после атак ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал провести служебное расследование по этому вопросу. Редакция Go31 рассказала, чем всё закончилось.

Этой весной восстановление домов после очередных обстрелов в Белгороде стало проблемой. Сроки задерживались. За неделю работы не успевали провести. Вместо 411 домов восстановление получили 375. Глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал работу городской администрации. Мэр областного центра Валентин Демидов утверждал, что виной всему постоянная смена данных. Такой ответ не устроил губернатора, и он поручил провести служебное расследование.

По информации Go31, в региональном правительстве ответили, что причины невыполнения плана долго изучались и в итоге были решены. Что задерживало сроки — власти не уточнили.

Как выяснилось, наказывать в мэрии никого не стали. О виновных вообще ничего не сообщалось.

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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Валентин Демидов#Обстрелы
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