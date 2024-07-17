В Белгороде умалчивают о причинах срыва сроков восстановления домов

Этой весной восстановление домов после очередных обстрелов в Белгороде стало проблемой. Сроки задерживались. За неделю работы не успевали провести. Вместо 411 домов восстановление получили 375. Глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал работу городской администрации. Мэр областного центра Валентин Демидов утверждал, что виной всему постоянная смена данных. Такой ответ не устроил губернатора, и он поручил провести служебное расследование.



По информации Go31, в региональном правительстве ответили, что причины невыполнения плана долго изучались и в итоге были решены. Что задерживало сроки — власти не уточнили.