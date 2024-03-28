Пройти без хруста стекла невозможно: вид бульвара Юности после атаки Белгорода ночью

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Вчера, 27 марта, в 20:24 в Белгороде и в Белгородском районе сработала сирена, объявили ракетную опасность. Менее чем через минуту раздались громкие взрывы. На подлёте к городу сбили 16 «Вампиров».
Жители Харгоры, их дома, авто и местные коммерческие здания снова попали под огонь. Мощный взрыв прозвучал рядом с гимназией №3. Прямой прилёт пришёлся в один из автомобилей. Сгорело также находившееся рядом авто.
Что происходит на месте происшествия сейчас? Ночью журналистке Бел.Ру подойти ближе не удалось. Однако последствия при свете дня выглядят не менее страшно.
Части уничтоженных авто на бульваре Юности всё ещё лежат на земле. Разбросаны по проездным дорожкам и тротуарам.
Отчётливо видно образовавшуюся в ходе прилёта воронку.
Пострадали ещё несколько авто, магазины, находящиеся рядом, и другие коммерческие объекты. Очень много осколков выбитых окон и витрин. Пройти без хруста стекла под ногами просто невозможно.
Посечены фасады и нижние балконы жилого дома.
Бульвар Юности, 15. Здание местного «Магнита» также пострадало. В одной из стен торчит небольшой осколок. Треснули и выбиты окна.
Двор за ним, где 22 марта уже был прилёт, снова пострадал. Выбиты окна, разбиты автомобили жильцов дома. Образовалась новая воронка.
Пострадали МКД и на бульвара Юности, дома № 21 и №21к1. Выбиты окна, посечён фасад. Также осколок «впился» в фасад. Его уже убрали. Местами всё ещё натянута лента.
Пострадали и автомобили.
Двор на бульваре Юности, 21.