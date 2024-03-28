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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Последствия атаки ВСУ

Пройти без хруста стекла невозможно: вид бульвара Юности после атаки Белгорода ночью

28 марта 2024, 13:07
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Последствия атаки ВСУ

Как сейчас выглядит бульвар Юности в Белгороде после ночного обстрела ВСУ

Вчера над Белгородом и районом снова раздались громкие взрывы. Пострадал бульвар Юности. Около гимназии №3 сгорело несколько автомобилей. Пострадали жилые дома, магазины. В фасаде «Магнита» торчит небольшой осколок. На месте сгоревших авто после прямого прилёта видна воронка.
Сюжет
Пожар

Вчера, 27 марта, в 20:24 в Белгороде и в Белгородском районе сработала сирена, объявили ракетную опасность. Менее чем через минуту раздались громкие взрывы. На подлёте к городу сбили 16 «Вампиров».

Жители Харгоры, их дома, авто и местные коммерческие здания снова попали под огонь. Мощный взрыв прозвучал рядом с гимназией №3. Прямой прилёт пришёлся в один из автомобилей. Сгорело также находившееся рядом авто.

Что происходит на месте происшествия сейчас? Ночью журналистке Бел.Ру подойти ближе не удалось. Однако последствия при свете дня выглядят не менее страшно.

Сгоревший автомобиль и воронка на бульваре ЮностиСгоревший автомобиль и воронка на бульваре Юности
Сгоревший автомобиль и воронка на бульваре ЮностиСгоревший автомобиль и воронка на бульваре Юности
Сгоревший автомобиль и воронка на бульваре ЮностиСгоревший автомобиль и воронка на бульваре Юности
Сгоревший автомобиль и воронка на бульваре ЮностиСгоревший автомобиль и воронка на бульваре Юности
Сгоревший автомобиль и воронка на бульваре ЮностиСгоревший автомобиль и воронка на бульваре Юности
Сгоревший автомобиль и воронка на бульваре Юности
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Части уничтоженных авто на бульваре Юности всё ещё лежат на земле. Разбросаны по проездным дорожкам и тротуарам.

Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ Белгорода
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Отчётливо видно образовавшуюся в ходе прилёта воронку.

Воронка после прилёта снаряда ВСУВоронка после прилёта снаряда ВСУ
Воронка после прилёта снаряда ВСУВоронка после прилёта снаряда ВСУ
Воронка после прилёта снаряда ВСУ
Фото: Татьяна лукащева / Bel.ru

Пострадали ещё несколько авто, магазины, находящиеся рядом, и другие коммерческие объекты. Очень много осколков выбитых окон и витрин. Пройти без хруста стекла под ногами просто невозможно.

Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилётаПострадавшие магазины на месте прилёта
Пострадавшие магазины на месте прилёта
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Посечены фасады и нижние балконы жилого дома.

Посечённые фасадыПосечённые фасады
Посечённые фасадыПосечённые фасады
Посечённые фасадыПосечённые фасады
Посечённые фасадыПосечённые фасады
Посечённые фасады
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Бульвар Юности, 15. Здание местного «Магнита» также пострадало. В одной из стен торчит небольшой осколок. Треснули и выбиты окна.

Пострадавший "Магнит"Пострадавший "Магнит"
Пострадавший "Магнит"Пострадавший "Магнит"
Пострадавший «Магнит»Пострадавший «Магнит»
Пострадавший "Магнит"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Двор за ним, где 22 марта уже был прилёт, снова пострадал. Выбиты окна, разбиты автомобили жильцов дома. Образовалась новая воронка.

Повторный прилёт во дворе домов на улице БудённогоПовторный прилёт во дворе домов на улице Будённого
Повторный прилёт во дворе домов на улице БудённогоПовторный прилёт во дворе домов на улице Будённого
Повторный прилёт во дворе домов на улице БудённогоПовторный прилёт во дворе домов на улице Будённого
Повторный прилёт во дворе домов на улице БудённогоПовторный прилёт во дворе домов на улице Будённого
Повторный прилёт во дворе домов на улице Будённого
Фото: Bel.ru

Пострадали МКД и на бульвара Юности, дома № 21 и №21к1. Выбиты окна, посечён фасад. Также осколок «впился» в фасад. Его уже убрали. Местами всё ещё натянута лента.

Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Пострадавший дом, бульвар Юности, 21к1
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Пострадали и автомобили.

Авто на бульваре Юности 21к1Авто на бульваре Юности 21к1
Авто на бульваре Юности 21к1
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Двор на бульваре Юности, 21.

Двор бульвара Юности, 21.Двор бульвара Юности, 21.
Двор бульвара Юности, 21.Двор бульвара Юности, 21.
Двор бульвара Юности, 21.Двор бульвара Юности, 21.
Двор бульвара Юности, 21.Двор бульвара Юности, 21.
Двор бульвара Юности, 21.
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Моменты прилётов обломков в Белгороде попали на видео
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