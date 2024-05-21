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Воронка

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Двухметровую воронку нашли под Белгородом. Есть ли последствия?
21 мая, 09:53
Возле домов белгородцев появилась воронка: возможно, вновь упал взрывоопасный предмет
17 мая, 10:27
Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто
1 апреля, 13:47
Пройти без хруста стекла невозможно: вид бульвара Юности после атаки Белгорода ночью
28 марта, 13:07
«Белгород-Арена» пострадала во время очередной атаки ВСУ на город
Фото пострадавшей от осколков «Белгород-Арены» публикуют в Сети. Судя по кадрам, от ударная волна и обломки снарядов посекли фасад здания.
21 марта, 05:32
2023
В Сети появилось видео с места подрыва авто чиновников на мине
Происшествие случилось на минувшей неделе в Краснояружском районе. В результате взрыва пострадали два человек, ещё один впоследствии скончался. Telegram-канал «Красная Яруга» публикует видео с места ЧП.
19 декабря 2023, 08:29
Шебекинцы пожаловались на неубранные воронки от прилётов снарядов
По словам местной жительницы, такая ситуация наблюдается на ж/д станции в городе.
30 ноября 2023, 17:36
В Белгороде сдают пострадавший на ул. Шаландина дом после ремонта
На сегодняшний день капитальный ремонт практически завершился. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов в своём Telegram-канале.
30 сентября 2023, 13:59
Воронка под Старым Осколом образовалась после прилёта ракеты
Вячеслав Гладков рассказал, из-за чего в Старом Осколе образовалась воронка диаметром 5 на 15 метров.
19 мая 2023, 17:50
Под Старым Осколом образовалась огромная воронка после взрыва
Это произошло в одно время с работой ПВО в Белгородском районе. Никто не пострадал. О происшествии вечером 18 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
18 мая 2023, 19:37
SHOT: в Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500
Утверждается, что упала она рядом с участком жителя Грайворонского горокруга. По информации источника, её удалось откопать с глубины 15 метров. На работы ушло несколько дней.
4 мая 2023, 14:56
Жителей белгородского села отселили из-за застрявшего в земле снаряда
3 мая 2023, 04:06
В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома
Полностью завершить ремонт планируется в июле.
25 апреля 2023, 16:47
Белгородцы возмутились отсутствием оповещений при эвакуации из-за бомбы
24 апреля 2023, 19:31
Белгородцы просят наградить раскопщиков авиабомбы
24 апреля 2023, 17:13
МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
Сегодня в Белгороде на Шаландина, 15 обнаружили боеприпас большой мощности. По словам начальника регионального управления МЧС Сергея Потапова, эксперты дали ему оценку: он не представляет опасности.
22 апреля 2023, 11:57
Найденным в Белгороде взрывоопасным предметом может быть авиабомба ФАБ-500
Сегодня сапёры обнаружили на Шаландина, 15 в Белгороде взрывоопасный предмет. Было принято решение расселить людей ближайших домов: по данным СМИ, под землёй может находиться авиабомба ФАБ-500.
22 апреля 2023, 11:04
Белоблводоканал отключил воду в эвакуируемых из-за взрывоопасного предмета домах
22 апреля 2023, 10:40
Белгородцы пережили мощный взрыв, а гранату — не все: итоги недели
На этой неделе Белгород вновь попал на первые полосы повестки России, и вновь из-за ЧП. О том, как это было и что ещё успело произойти, расскажем ниже.
22 апреля 2023, 08:14
Свист, грохот, булочки. Как расселяли пострадавший от падения снаряда дом в Белгороде
21 апреля 2023, 15:10

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