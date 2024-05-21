В Сети появилось видео с места подрыва авто чиновников на мине

Происшествие случилось на минувшей неделе в Краснояружском районе. В результате взрыва пострадали два человек, ещё один впоследствии скончался. Telegram-канал «Красная Яруга» публикует видео с места ЧП.