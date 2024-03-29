В Сети публикуют фото с первыми разрушениями после ночного обстрела Белгорода

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В Белгороде после ночного обстрела есть разрушения. В Сети сообщают, что повреждён многоквартирный дом, предположительно, на бульваре Юности.
Помимо этого, выбитые стёкла лежат возле дома на улице Есенина. Также сообщается о разрушениях в одной из гимназий: очевидцы утверждают, что посекло фасад.
В результате обстрела вновь повреждены машины.
Официальной информации о последствиях пока не было.
Напомним, что взрывы над городом раздались примерно в 02:50. Объявлена ракетная опасность.
Дополнение: об отбое стало известно в 03:41.