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Разрушения после ночного обстрела Белгорода

В Сети публикуют фото с первыми разрушениями после ночного обстрела Белгорода

29 марта 2024, 00:22
Фото: Bel.ru
Разрушения после ночного обстрела Белгорода

Многоквартирный дом на Харгоре в Белгороде повреждён после обстрела ВСУ

На кадрах видно, что повреждён балкон в одном из домов, предположительно, на бульваре Юности. Кроме того, сообщается о разрушениях на улице Есенина.

В Белгороде после ночного обстрела есть разрушения. В Сети сообщают, что повреждён многоквартирный дом, предположительно, на бульваре Юности.

Помимо этого, выбитые стёкла лежат возле дома на улице Есенина. Также сообщается о разрушениях в одной из гимназий: очевидцы утверждают, что посекло фасад.

В результате обстрела вновь повреждены машины.

Официальной информации о последствиях пока не было.

Напомним, что взрывы над городом раздались примерно в 02:50. Объявлена ракетная опасность.

Дополнение: об отбое стало известно в 03:41.

Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела Белгорода
Фото: "Белгород 1"
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Новый день тихим не вышел: мощные взрывы раздались в Белгороде
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