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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Жители двух микрорайонов на время остались без света после обстрела ВСУ

28 марта 2024, 10:28
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

В результате атаки повреждена ЛЭП. Аварийные службы уже устраняют проблему, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

28 марта ВСУ обстреляли Шебекино. Повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители двух микрорайонов города. На месте работают аварийные службы.

Известно, что часть снарядов упала на окраине Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что около полудня взрывы раздались в Белгороде и Белгородском районе. Сработала система ПВО. Сбито два беспилотника самолётного типа. Разрушения есть в Таврово.

Кроме того, минувшим вечером громко было в Белгороде и Белгородском районе. В результате обстрела пострадавших нет, но выявлены многочисленные разрушения, в том числе в зданиях поликлиник, детсадов, школы.

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