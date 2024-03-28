Жители двух микрорайонов на время остались без света после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
28 марта ВСУ обстреляли Шебекино. Повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители двух микрорайонов города. На месте работают аварийные службы.
Известно, что часть снарядов упала на окраине Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что около полудня взрывы раздались в Белгороде и Белгородском районе. Сработала система ПВО. Сбито два беспилотника самолётного типа. Разрушения есть в Таврово.
Кроме того, минувшим вечером громко было в Белгороде и Белгородском районе. В результате обстрела пострадавших нет, но выявлены многочисленные разрушения, в том числе в зданиях поликлиник, детсадов, школы.