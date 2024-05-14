ВСУ продолжают атаковать область, а на месте ЧП в Белгороде нашли ещё двоих погибших

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ранним утром белгородцев снова разбудили звуки взрывов. Областной центр попал под сильнейший обстрел. Город атаковали из РСЗО «Вампир». В Белгороде при обстреле повреждены 21 квартира в девяти многоэтажках, три частных дома, здание школы и машины.
Во время обстрела пострадала пожилая женщина, её отправили в больницу. У пенсионерки осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Также осколочные ранения получили двое мужчин. Они находятся на амбулаторном лечении.
Позже под атаку попал посёлок Совхозный в Грайворонском горокруге. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство, в результате загорелись две машины и гараж.
Также сегодня ВСУ обстреляли и атаковали дронами Щетиновку в Белгородском районе. Определить степень всех разрушений было невозможно из-за оперативной обстановки. Известно, что во время прилёта в центр населённого пункта повреждены летняя кухня, хозпостройка и частное домовладение.
После под обстрел попало село Цаповка в Борисовском районе. Пострадала территория сельхозпредприятия. В Грайвороне дрон-камикадзе атаковал баню. В Шебекино в результате атаки FPV-дрона пострадали четыре квартиры в МКД.
Число погибших после трагедии на улице Щорса выросло до 17 человек. На вчерашний день было известно о 15 жертвах.
Напомним, что в воскресенье, 12 мая, в результате атаки ВСУ обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома. Сегодня спасатели МЧС обнаружили на месте ЧП тело женщины. Спустя время появилась информации об обнаружении ещё одного тела.
Подробности об этой трагедии читайте в сюжете Бел.Ру.
В компаниях «Газпрома» в Белгородской области появился новый руководитель. Гендиректором «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» выбрали Николая Клепикова. Решение принял совет директоров.
К обязанностям Клепиков приступит 15 мая.
Известно, что до этого Клепиков работал слесарем аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве, позже был старшим мастером Центральной аварийно-диспетчерской службы, работал директором филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в Старом Осколе.