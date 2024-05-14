ВСУ продолжают атаковать область, а на месте ЧП в Белгороде нашли ещё двоих погибших

Сегодня, 14 мая, Белгородская область снова оказалась под обстрелами и атакой дронов. В областном центре пострадали три человека. Также сегодня на месте обрушения части дома нашли тела двоих погибших. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Обстрелы, атаки дронов и трое пострадавших Жертв стало больше Новый глава белгородских компаний «Газпрома»