Число погибших при обрушении части дома в Белгороде увеличилось до 17

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Число жертв воскресной трагедии на улице Щорса в Белгороде увеличилось. Федеральное МЧС сообщает, что спасатели обнаружили ещё одно тело. Это уже 17-й погибший.
До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы заявляло, что неизвестной оставалась судьба двоих человек.
Трагедия произошла 12 мая. На улице Щорса в Белгороде после обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома.
На вчерашний день было известно о 15 погибших. Среди жертв есть дети. Сегодня, 14 мая, МЧС сообщило об обнаруженном теле женщины. Спустя время информация обновилась: число жертв выросло до 17.
Все подробности о трагедии можно прочитать в сюжете Бел.Ру.