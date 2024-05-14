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Обрушившийся подъезд дома в Белгороде

Число погибших при обрушении части дома в Белгороде увеличилось до 17

14 мая 2024, 10:46
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обрушившийся подъезд дома в Белгороде
В федеральном МЧС сообщили, что на месте обрушения обнаружили ещё одно тело. До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы заявляло, что неизвестной оставалась судьба двоих человек.
Сюжет
МЧС

Число жертв воскресной трагедии на улице Щорса в Белгороде увеличилось. Федеральное МЧС сообщает, что спасатели обнаружили ещё одно тело. Это уже 17-й погибший.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы заявляло, что неизвестной оставалась судьба двоих человек.

Трагедия произошла 12 мая. На улице Щорса в Белгороде после обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома.

На вчерашний день было известно о 15 погибших. Среди жертв есть дети. Сегодня, 14 мая, МЧС сообщило об обнаруженном теле женщины. Спустя время информация обновилась: число жертв выросло до 17.

Все подробности о трагедии можно прочитать в сюжете Бел.Ру.

На месте обрушения части дома в Белгороде нашли ещё одну погибшую
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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