На месте обрушения части дома в Белгороде нашли ещё одну погибшую

Ранее стали известны имена 14 погибших. Трагедия произошла в воскресенье, 12 мая. Город попал обстрел ВСУ. Один из обломков ракеты «Точка-У» попал в дом, что привело к обрушению целого подъезда десятиэтажного дома. На месте работали спасатели, все экстренные службы и спецтехника — разбирали завалы и помогали пострадавшим. Жителей дома эвакуировали.