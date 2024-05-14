На месте обрушения части дома в Белгороде нашли ещё одну погибшую

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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На месте обрушения подъезда в доме на улице Щорса, 55а обнаружили ещё одну погибшую, сообщает МЧС России. Число жертв трагедии возросло до 16.
Ранее стали известны имена 14 погибших. Трагедия произошла в воскресенье, 12 мая. Город попал обстрел ВСУ. Один из обломков ракеты «Точка-У» попал в дом, что привело к обрушению целого подъезда десятиэтажного дома. На месте работали спасатели, все экстренные службы и спецтехника — разбирали завалы и помогали пострадавшим. Жителей дома эвакуировали.
Все подробности о трагедии можно прочитать в сюжете Бел.Ру.