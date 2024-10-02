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Кадровые назначения

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2024
В Белгороде изменился руководитель оператора платных парковок
С 26 сентября ООО «Городские парковки», являющееся оператором платных парковок в Белгороде, сменило генерального директора.
2 октября, 07:39
У Куташовой новый зам: под Белгородом назначили руководителя комитета строительства
30 сентября, 08:17
В Белгороде назвали имя той, кто заняла освободившуюся должность заммэра
14 июня, 09:22
В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства
2 апреля, 09:13
В Белгородской области представили нового начальника управления образования
1 апреля, 16:27
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
5 февраля, 08:43
В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
5 февраля, 06:51
Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области
Управление возглавил Дмитрий Кравцов. С августа прошлого года он работал заместителем главного ветврача области. О кадровых назначениях сообщили в областном управлении ветеринарии.
19 января, 13:44
2023
Экс-чиновник по безопасности занял пост главы белгородского посёлка
О назначении мужчины стало известно вчера, 13 ноября. За кандидатуру Михаила Борзых проголосовало большинство депутатов.
14 ноября 2023, 06:26
В мэрии Белгорода нашли замену ушедшей победительнице «Нового времени»
9 ноября 2023, 14:12
Абрамовича назначили главой Борисовки в Белгородской области
Нового главу посёлка Борисовка порекомендовал глава района Владимир Переверзев. Кандидатуру чиновника одобрили на четвёртом заседании вчера, 26 октября. Об этом сообщили журналисты «Призыва 31».
27 октября 2023, 08:42
В белгородском минцифры тоже появился новый заместитель министра
25 октября 2023, 10:11
Куташова представила белгородцам ту, кто займёт её место в администрации в Бирюче
О новом первом замглавы администрации района Анна Куташова рассказала в своём Telegram-канале.
5 сентября 2023, 14:26
В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых
Директором управления жизнеобеспечением и развитием Старооскольского горокруга назначили Александра Чеснокова. Тем временем Наталия Дереча уволилась с поста главы старооскольского управления образования. О кадровых перестановках в округе сообщили журналисты местного «9 Канала».
5 сентября 2023, 13:35
С 31 августа в Белгородской области начнёт работать новый замгубернатора по ЖКХ
28 августа 2023, 11:04
В белгородском минэкономразвития назначили врио министра
11 августа 2023, 14:47
Экс-начальник УКСа Белгорода перешёл на аналогичную должность в Шебекино
25 июля 2023, 11:33
Гладков взял на работу генерала с боевым опытом
5 июля в ходе большого прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о кадровых перестановках в правительстве и назвал имя своего нового заместителя, который будет работать с силовыми структурами.
5 июля 2023, 18:06
Гладков прокомментировал новые кадровые назначения в облправительстве
19 июня 2023, 06:44
Победитель белгородского конкурса «Новое время» назначен замминистра по экономике
Должность заместителя министра экономического развития и промышленности области получил Владимир Зябрев. Победителем кадрового конкурса «Новое время» он стал в 2021 году.
31 мая 2023, 07:19

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