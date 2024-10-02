Кадровые назначения

Гладков взял на работу генерала с боевым опытом

5 июля в ходе большого прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о кадровых перестановках в правительстве и назвал имя своего нового заместителя, который будет работать с силовыми структурами.