ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский посёлок — загорелись авто и гараж

Ранее под ударом оказался областной центр. Ранена пожилая женщина, повреждены окна в квартирах, кровля в частных домах, здание школы и шесть машин. Известно, что ПВО перехватила 25 «Вампиров». Помимо этого, в 08:00 ПВО уничтожила украинский беспилотник.