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Пожар, фото тематическое

ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский посёлок — загорелись авто и гараж

14 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

Беспилотник ВСУ атаковал посёлок Совхозный в Белгородской области

С БПЛА сбросили взрывное устройство, после чего загорелись авто и гараж в частном домовладении, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Утром 14 мая Грайворонский горокруг попал под атаку ВСУ. Под ударом беспилотника оказался посёлок Совхозный.

После сброса взрывного устройства загорелись две легковые машины и гараж на территории частного домовладения. Из мирных жителей никто не пострадал.

Ранее под ударом оказался областной центр. Ранена пожилая женщина, повреждены окна в квартирах, кровля в частных домах, здание школы и шесть машин. Известно, что ПВО перехватила 25 «Вампиров». Помимо этого, в 08:00 ПВО уничтожила украинский беспилотник.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Совхозный
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