ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский посёлок — загорелись авто и гараж

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Утром 14 мая Грайворонский горокруг попал под атаку ВСУ. Под ударом беспилотника оказался посёлок Совхозный.
После сброса взрывного устройства загорелись две легковые машины и гараж на территории частного домовладения. Из мирных жителей никто не пострадал.
Ранее под ударом оказался областной центр. Ранена пожилая женщина, повреждены окна в квартирах, кровля в частных домах, здание школы и шесть машин. Известно, что ПВО перехватила 25 «Вампиров». Помимо этого, в 08:00 ПВО уничтожила украинский беспилотник.