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Published Сегодня, 12:52

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Николай Клепиков возглавил компании «Газпрома» в Белгородской области

Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый руководитель

14 мая 2024, 12:52
Фото: 1MI

Николай Клепиков возглавил компании «Газпрома» в Белгородской области

К своим обязанностям новый генеральный директор приступит 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

Новым генеральным директором компаний «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» выбрали Николая Клепикова. Данное решение принял Совет директоров фирмы «Газпром межрегионгаз Белгород». К своим обязанностям Клепиков приступит 15 мая.

Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»

Стоит отметить, что в 2007 году Клепиков работал слесарем аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве. Затем прошёл путь от старшего мастера Центральной аварийно-диспетчерский службы до директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в Старом Осколе.

Для справки. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года компания «Газпром межрегионгаз Белгород» отчиталась о чистой прибыли в размере 146 млн рублей. При этом выручка от продажи достигла 36 млрд рублей.

Что касается АО «Газпром газораспределение Белгород», убыток фирмы за 2023 год превысил 170 млн рублей, а выручка от продажи составила 3,7 млрд рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Выручка#Компания#Газпром межрегионгаз Белгород#Прибыль#Совет директоров#Белгород#Генеральный директор#Газовое хозяйство
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