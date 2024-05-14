Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый руководитель

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Новым генеральным директором компаний «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» выбрали Николая Клепикова. Данное решение принял Совет директоров фирмы «Газпром межрегионгаз Белгород». К своим обязанностям Клепиков приступит 15 мая.
Стоит отметить, что в 2007 году Клепиков работал слесарем аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве. Затем прошёл путь от старшего мастера Центральной аварийно-диспетчерский службы до директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в Старом Осколе.
Для справки. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года компания «Газпром межрегионгаз Белгород» отчиталась о чистой прибыли в размере 146 млн рублей. При этом выручка от продажи достигла 36 млрд рублей.
Что касается АО «Газпром газораспределение Белгород», убыток фирмы за 2023 год превысил 170 млн рублей, а выручка от продажи составила 3,7 млрд рублей.