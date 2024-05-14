Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый руководитель

Стоит отметить, что в 2007 году Клепиков работал слесарем аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве. Затем прошёл путь от старшего мастера Центральной аварийно-диспетчерский службы до директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в Старом Осколе.