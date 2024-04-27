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Суд

Судебное заседание по делу экс-директора цемзавода Андросова перенесли из-за болезни

27 апреля 2024, 08:48
Фото: 1MI
Суд

В Белгороде перенесли судебное заседание по делу экс-директора цемзавода

Сегодня, 27 апреля, в Октябрьском районном суде Белгорода должно было пройти очередное заседание по делу экс-директора цемзавода Эдуарда Андросова. Но его перенесли — заболел адвокат ещё одной подсудимой.
Сюжет
Взятка

О переносе заседания судья объявил присутствующим в зале Эдуарду Андросову, экс-директору ЗАО «Белгородский цемент», Елене Алёниной, главе белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ), а также журналистам и защитнику Андросова.

Причина переноса — болезнь адвоката Алёниной. Без его присутствия, по словам судьи, будут нарушены права подсудимой. Напомним, что последней вменяют посредничество при передаче взятки Алексею Каторгину, исполняющему обязанности заместителя руководителя Росприроднадзора региона и начальника отдела государственного экологического надзора по Белгородской области.

Следующее заседание предварительно назначено на 7 мая. О том, что было на прошлом заседании, Бел.Ру подробно рассказывает в отдельном материале.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Взятка#Новости Белгорода#Судебное заседание#Цемзавод#Белгород#Адвокат#Росприроднадзор#Эдуард Андросов
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