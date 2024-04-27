Судебное заседание по делу экс-директора цемзавода Андросова перенесли из-за болезни

В Белгороде перенесли судебное заседание по делу экс-директора цемзавода

Сегодня, 27 апреля, в Октябрьском районном суде Белгорода должно было пройти очередное заседание по делу экс-директора цемзавода Эдуарда Андросова. Но его перенесли — заболел адвокат ещё одной подсудимой.