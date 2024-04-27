Судебное заседание по делу экс-директора цемзавода Андросова перенесли из-за болезни

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
О переносе заседания судья объявил присутствующим в зале Эдуарду Андросову, экс-директору ЗАО «Белгородский цемент», Елене Алёниной, главе белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ), а также журналистам и защитнику Андросова.
Причина переноса — болезнь адвоката Алёниной. Без его присутствия, по словам судьи, будут нарушены права подсудимой. Напомним, что последней вменяют посредничество при передаче взятки Алексею Каторгину, исполняющему обязанности заместителя руководителя Росприроднадзора региона и начальника отдела государственного экологического надзора по Белгородской области.
Следующее заседание предварительно назначено на 7 мая. О том, что было на прошлом заседании, Бел.Ру подробно рассказывает в отдельном материале.