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Published Сегодня, 12:29

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Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет

Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет

16 апреля 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
В Октябрьском райсуде Белгорода продолжают рассматривать дело в отношении гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова. 16 апреля выступил один из ключевых свидетелей — Алексей Каторгин, заместитель руководителя Росприроднадзора по региону.

В суде по делу Андросова выступает один из ключевых свидетелей — Алексей Каторгин, заместитель руководителя Росприроднадзора по региону. Именно ему Андросов передал взятку.

Личной неприязни у Каторгина к подсудимым нет. Тем не менее, он утверждает, что возможность стать посредником его пугала, а сам он необходимые для покровительства суммы не называл. За советом Каторгин обратился к жене: та рекомендовала сообщить о готовящемся начальству.

Замруководителя так и сделал. Кроме того, начальство поддержало решение свидетеля обратиться в ФСБ.

Также Каторгин уверяет, что знаком с Еленой Алёниной, ещё одним фигурантом дела, с 2019 года: «отношения были рабочие, нормальные». Разговор о взятке якобы завела именно глава белгородского филиала ЦЛАТИ.

«13 октября в кругу друзей отдыхали в кафе. Алёнина обратилась с просьбой решить вопрос с проверкой цемзавода. При этом она пояснила, что Андросов готов дать 500 тыс. рублей. Я пояснил, что не хочу заниматься этим вопросом, сказал, что если они хотят, то могут с воронежским отделом поговорить».

Алёнина, услышав всё это, начала тихо возмущаться и размахивать руками. Судя по всему, с показаниями Каторгина она, мягко говоря, не согласна. Суду даже пришлось сделать подсудимой замечание — в том числе за нецензурную брань.

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