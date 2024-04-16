Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В суде по делу Андросова выступает один из ключевых свидетелей — Алексей Каторгин, заместитель руководителя Росприроднадзора по региону. Именно ему Андросов передал взятку.
Личной неприязни у Каторгина к подсудимым нет. Тем не менее, он утверждает, что возможность стать посредником его пугала, а сам он необходимые для покровительства суммы не называл. За советом Каторгин обратился к жене: та рекомендовала сообщить о готовящемся начальству.
Замруководителя так и сделал. Кроме того, начальство поддержало решение свидетеля обратиться в ФСБ.
Также Каторгин уверяет, что знаком с Еленой Алёниной, ещё одним фигурантом дела, с 2019 года: «отношения были рабочие, нормальные». Разговор о взятке якобы завела именно глава белгородского филиала ЦЛАТИ.
«13 октября в кругу друзей отдыхали в кафе. Алёнина обратилась с просьбой решить вопрос с проверкой цемзавода. При этом она пояснила, что Андросов готов дать 500 тыс. рублей. Я пояснил, что не хочу заниматься этим вопросом, сказал, что если они хотят, то могут с воронежским отделом поговорить».
Алёнина, услышав всё это, начала тихо возмущаться и размахивать руками. Судя по всему, с показаниями Каторгина она, мягко говоря, не согласна. Суду даже пришлось сделать подсудимой замечание — в том числе за нецензурную брань.