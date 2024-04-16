Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет

Личной неприязни у Каторгина к подсудимым нет. Тем не менее, он утверждает, что возможность стать посредником его пугала, а сам он необходимые для покровительства суммы не называл. За советом Каторгин обратился к жене: та рекомендовала сообщить о готовящемся начальству.