Это тайна: в УФНС по Белгородской области не раскрыли подробности иска от цемзавода

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:30
ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к УФНС по Белгородской области. Предприятие потребовало через суд признать недействительным решение УФНС от сентября 2023 года. В документах суда упоминаются штраф за неуплату налога в результате занижения налоговой базы в размере 87 тыс. рублей и налог на прибыль организаций в размере 29 млн рублей.
Бел.Ру направило в ведомство запрос с целью узнать подробности судебного разбирательства. Редакцию интересовало, какие изначально были претензии у налоговой к ЗАО «Белгородский цемент» и предпринимались ли попытки решить спор в досудебном порядке. В УФНС ответили следующим образом:
«Информация о проведении мероприятий налогового контроля, а также иные сведения, полученные налоговыми органами о налогоплательщике, являются налоговой тайной в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации и не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев прямо поименованных в вышеназванной статье».
В ведомстве также уточнили, что «сведения, подлежащие размещению в формате „открытых данных“, по запросам не представляются».
Бел.Ру направило аналогичный запрос в «Цемрос» — головную компанию цемзавода. На данный момент журналисты ждут ответа.