Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В УФНС по Белгородской области отказались раскрыть подробности иска от цемзавода

Это тайна: в УФНС по Белгородской области не раскрыли подробности иска от цемзавода

12 апреля 2024, 04:30
Фото: 1MI

В УФНС по Белгородской области отказались раскрыть подробности иска от цемзавода

Отказ предоставить данные в ответ на официальный запрос в УФНС по Белгородской области мотивировали «налоговой тайной». Редакция Бел.Ру пыталась выяснить, по какому поводу скандально известный цемзавод обратился с иском к ведомству.
Сюжет
Штраф

ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к УФНС по Белгородской области. Предприятие потребовало через суд признать недействительным решение УФНС от сентября 2023 года. В документах суда упоминаются штраф за неуплату налога в результате занижения налоговой базы в размере 87 тыс. рублей и налог на прибыль организаций в размере 29 млн рублей.

Бел.Ру направило в ведомство запрос с целью узнать подробности судебного разбирательства. Редакцию интересовало, какие изначально были претензии у налоговой к ЗАО «Белгородский цемент» и предпринимались ли попытки решить спор в досудебном порядке. В УФНС ответили следующим образом:

«Информация о проведении мероприятий налогового контроля, а также иные сведения, полученные налоговыми органами о налогоплательщике, являются налоговой тайной в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации и не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев прямо поименованных в вышеназванной статье».

В ведомстве также уточнили, что «сведения, подлежащие размещению в формате „открытых данных“, по запросам не представляются».

Бел.Ру направило аналогичный запрос в «Цемрос» — головную компанию цемзавода. На данный момент журналисты ждут ответа.

Белгородский цемзавод судится с ФНС из-за налогов и сборов
Узнать подробнее
Читайте также:
Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взяткуРосприроднадзор приостановил проверку цемзавода в БелгородеВстречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
#Артем Черненко#Белгородская область#Штраф#Арбитражный суд#Эксклюзив#Налог на прибыль#Цемзавод#Налоговый кодекс#Налогоплательщик#Белгород#Уфнс#Открытые данные#Цемрос
Подпишитесь
«В здравом уме согласился бы?»: Гринякин рассказал о деталях передачи BMW Сергиенко
Вчера, 15:20
«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
Вчера, 12:10
Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?
Вчера, 13:02
Белгородец умер после задержания полицией? Следком проводит проверку
Вчера, 14:57
В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой
Вчера, 11:17
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород
Вчера, 11:56
"