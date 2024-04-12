Это тайна: в УФНС по Белгородской области не раскрыли подробности иска от цемзавода

ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к УФНС по Белгородской области. Предприятие потребовало через суд признать недействительным решение УФНС от сентября 2023 года. В документах суда упоминаются штраф за неуплату налога в результате занижения налоговой базы в размере 87 тыс. рублей и налог на прибыль организаций в размере 29 млн рублей.