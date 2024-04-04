Белгородский цемзавод судится с ФНС из-за налогов и сборов

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
ЗАО «Белгородский цемент» потребовало через суд признать недействительным решение УФНС от сентября 2023 года. Тогда ведомство привлекло цемзавод к ответственности за совершение налогового правонарушения, конкретно — в «части начисления налога на добычу полезных ископаемых в размере 3 481 286 рублей».
Также в документах суда упоминаются штраф за неуплату налога в результате занижения налоговой базы в размере 87 тыс. рублей и налог на прибыль организаций в размере 29 млн рублей.
Суд установил, что исковое заявление было подано с нарушением требований — заявитель не направил копию заинтересованному лицу, то есть УФНС.
Цемзаводу дали возможность исправить ситуацию до 18 апреля этого года.
Напомним, что ранее на директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова завели уголовное дело: бывшего депутата горсовета обвиняют в попытке дать взятку на покровительство при проверках цемзавода. Андросов полностью признал свою вину: гендиректор предприятия пообещал рассказать, как именно он хотел скрыть выявленные Росприроднадзором нарушения. Первые подробности из зала суда ранее давало Бел.Ру.
«Белгородский цемент» принадлежит компании «Цемрос».