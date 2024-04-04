Белгородский цемзавод судится с ФНС из-за налогов и сборов

Напомним, что ранее на директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова завели уголовное дело: бывшего депутата горсовета обвиняют в попытке дать взятку на покровительство при проверках цемзавода. Андросов полностью признал свою вину: гендиректор предприятия пообещал рассказать, как именно он хотел скрыть выявленные Росприроднадзором нарушения. Первые подробности из зала суда ранее давало Бел.Ру.