Теперь понятно, почему не дымит: цемзавод в Белгороде снова внепланово проверили

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Согласно материалам дела, ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к Росприроднадзору и заместителю руководителя ведомства. Истец попросил признать незаконным и отменить решение ведомства об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований экологического законодательства.
Также истец попросил продлить срок исполнения предписания. Суд заявление принял и возбудил производство по делу.
Журналисты Бел.Ру обратились за подробностями в Росприроднадзор. В ведомстве рассказали, что в октябре 2023 года в рамках федерального государственного экологического контроля провели внеплановую выездную проверку на ЗАО «Белгородский цемент». Мероприятие согласовали с органами прокуратуры.
В итоге сотрудники ведомства выявили 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Устранить их предприятие должно было до 26 января 2023 года. Несмотря на иск цемзавода, с 20 февраля по 5 марта Росприроднадзор провёл внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания. О её результатах пока ничего не сообщают.
В ведомстве добавили, что суд не принял решение по иску ЗАО «Белгородский цемент», а только принял исковое заявление к производству по делу.
Также журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в холдинг «Цемрос», куда входит цемзавод в Белгороде. Но в установленный законом срок ответ не поступил.