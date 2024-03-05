Теперь понятно, почему не дымит: цемзавод в Белгороде снова внепланово проверили

В итоге сотрудники ведомства выявили 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Устранить их предприятие должно было до 26 января 2023 года. Несмотря на иск цемзавода, с 20 февраля по 5 марта Росприроднадзор провёл внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания. О её результатах пока ничего не сообщают.