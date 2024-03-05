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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Росприроднадзор провёл ещё одну внеплановую проверку на цемзаводе в Белгороде

Теперь понятно, почему не дымит: цемзавод в Белгороде снова внепланово проверили

5 марта 2024, 14:43
Фото: Fullon

Росприроднадзор провёл ещё одну внеплановую проверку на цемзаводе в Белгороде

Ранее «Белгородский цемент» попросил суд продлить сроки исполнения предписания ведомства. Несмотря на это Росприроднадзор всё же провёл ещё одну проверку, сообщили в ведомстве журналистам Бел.Ру.

Согласно материалам дела, ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к Росприроднадзору и заместителю руководителя ведомства. Истец попросил признать незаконным и отменить решение ведомства об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований экологического законодательства.

Также истец попросил продлить срок исполнения предписания. Суд заявление принял и возбудил производство по делу.

Журналисты Бел.Ру обратились за подробностями в Росприроднадзор. В ведомстве рассказали, что в октябре 2023 года в рамках федерального государственного экологического контроля провели внеплановую выездную проверку на ЗАО «Белгородский цемент». Мероприятие согласовали с органами прокуратуры.

В итоге сотрудники ведомства выявили 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Устранить их предприятие должно было до 26 января 2023 года. Несмотря на иск цемзавода, с 20 февраля по 5 марта Росприроднадзор провёл внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания. О её результатах пока ничего не сообщают.

В ведомстве добавили, что суд не принял решение по иску ЗАО «Белгородский цемент», а только принял исковое заявление к производству по делу.

Также журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в холдинг «Цемрос», куда входит цемзавод в Белгороде. Но в установленный законом срок ответ не поступил.

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