Андросов решил сложить полномочия депутата, его членство в ЕР приостановили

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Эдуард Андросов подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата горсовета Белгорода по собственному желанию. Заявление поступило накануне. Комиссия по вопросам законности и развития местного самоуправления рассмотрит его 12 декабря.
Кроме того, с 4 декабря приостановлено членство Эдуарда Андросова в «Единой России». Такое решение принял местный политический совет. Причина — «действие, дискредитирующее партию».
Предполагается, что в повестку декабрьской сессии будет включён вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий и исключении из составов фракции партии «Единая Россия» и постоянной комиссии горсовета по бюджету, финансам и налоговой политике.
Вадим Радченко, председатель горсовета Белгорода
Заседание запланировано на 26 декабря.
О задержании депутата горсовета Белгорода и директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова стало известно 1 декабря. Ему предъявили обвинение в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, Андросов передал сотруднику Росприроднадзора 500 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности за выявленные нарушения в компании.
Сообщалось, что Андросов свою вину признал. Его отправили под домашний арест.
В цемзаводе ранее отказались комментировать задержание гендиректора. При этом ещё 4 декабря в горсовете Бел.Ру заявили, что пока не видят оснований для прекращения полномочий Андросова как депутата. Основание в итоге появилось — заявление по собственному желанию.