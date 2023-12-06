Андросов решил сложить полномочия депутата, его членство в ЕР приостановили

В цемзаводе ранее отказались комментировать задержание гендиректора. При этом ещё 4 декабря в горсовете Бел.Ру заявили, что пока не видят оснований для прекращения полномочий Андросова как депутата. Основание в итоге появилось — заявление по собственному желанию.