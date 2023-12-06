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Эдуард Андросов

Андросов решил сложить полномочия депутата, его членство в ЕР приостановили

6 декабря 2023, 09:20
Фото: страница Эдуарда Андросова в ВК
Эдуард Андросов

Андросов подал заявление о сложении полномочий депутата Белгорода

Соответствующее заявление 5 декабря получил горсовет Белгорода, сообщил его председатель Вадим Радченко. Помимо этого, с 4 декабря приостановлено членство Эдуарда Андросова в «Единой России» за дискредитирующее партию действие.

Эдуард Андросов подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата горсовета Белгорода по собственному желанию. Заявление поступило накануне. Комиссия по вопросам законности и развития местного самоуправления рассмотрит его 12 декабря.

Кроме того, с 4 декабря приостановлено членство Эдуарда Андросова в «Единой России». Такое решение принял местный политический совет. Причина — «действие, дискредитирующее партию».

Предполагается, что в повестку декабрьской сессии будет включён вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий и исключении из составов фракции партии «Единая Россия» и постоянной комиссии горсовета по бюджету, финансам и налоговой политике.
Вадим Радченко, председатель горсовета Белгорода

Заседание запланировано на 26 декабря.

О задержании депутата горсовета Белгорода и директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова стало известно 1 декабря. Ему предъявили обвинение в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, Андросов передал сотруднику Росприроднадзора 500 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности за выявленные нарушения в компании.

Сообщалось, что Андросов свою вину признал. Его отправили под домашний арест.

В цемзаводе ранее отказались комментировать задержание гендиректора. При этом ещё 4 декабря в горсовете Бел.Ру заявили, что пока не видят оснований для прекращения полномочий Андросова как депутата. Основание в итоге появилось — заявление по собственному желанию.

Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова
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