Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Гендиректора белгородского цемзавода отправили под домашний арест

Гендиректор цемзавода признал вину. Его отправили под домашний арест

2 декабря 2023, 13:50
Фото: Bel.ru

Гендиректора белгородского цемзавода отправили под домашний арест

Его обвиняют в даче взятки в 500 тыс. рублей сотруднику Росприроднадзора за непривлечение к административной ответственности и покровительство при проверках предприятия. Региональный следком сообщил, что Андросов полностью признал свою вину.

Гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова отправили под домашний арест на время расследования уголовного дела. Он признал свою вину в предъявленном ему обвинении в полном объёме и дал признательные показания.

Как утверждает следствие, 30 ноября директор лично передал сотруднику Росприроднадзора взятку в 500 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности и покровительство при проверках предприятия.

В отношении гендиректора цемзавода возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзаводаПрокуратура проверила цемзавод Белгорода: каковы результаты?Угарный газ, оксид азота, пыль: какие вещества нашли в выбросах цемзавода и сколько?
#Белгородская область#Уголовное дело#Домашний арест#Андросов#Белгород#Белгородский цемзавод#Александра Склярова
Подпишитесь
Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд
Вчера, 16:58
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Вчера, 08:26
Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде
Вчера, 14:04
Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»
Вчера, 14:18
«Идеально в этот раз не получилось»: Семенкова объяснила высадку тюльпанов под снегом
Сегодня, 06:45