Гендиректор цемзавода признал вину. Его отправили под домашний арест

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова отправили под домашний арест на время расследования уголовного дела. Он признал свою вину в предъявленном ему обвинении в полном объёме и дал признательные показания.
Как утверждает следствие, 30 ноября директор лично передал сотруднику Росприроднадзора взятку в 500 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности и покровительство при проверках предприятия.
В отношении гендиректора цемзавода возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).