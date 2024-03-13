Росприроднадзор приостановил проверку цемзавода в Белгороде

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Как ранее стало известно, ЗАО «Белгородский цемент» попросил суд признать незаконным и отменить решение Росприроднадзора об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований экологического законодательства.
Кроме этого, истец попросил продлить срок исполнения предписания. Суд заявление принял и возбудил производство по делу.
Ранее в Росприроднадзоре Бел.Ру сообщили, что в прошлом году нашли 29 нарушений на цемзаводе в области охраны атмосферного воздуха. Их должны были устранить до 26 января 2023 года. Несмотря на иск цемзавода, с 20 февраля по 5 марта Росприроднадзор планировал провести внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания.
В ведомстве добавили, что суд не принял решение по иску ЗАО «Белгородский цемент», а только принял исковое заявление к производству по делу.
Чтобы узнать о результатах проверки, журналисты Бел.Ру направили ещё один запрос в Росприроднадзор. В ведомстве отметили, что они начали проводить внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания с 20 февраля.
Но 16 февраля Октябрьский районный суд Белгорода вынес определение, которое касалось принятия мер предварительной защиты по административному иску. В решение суда идёт речь о приостановлении проведения внеплановой выездной проверки.
Чтобы исполнить данное решение, ведомство проверку приостановило. Однако в Росприроднадзоре отметили, что определение суда они намерены обжаловать в установленные законом сроки.