Росприроднадзор приостановил проверку цемзавода в Белгороде

Ранее в Росприроднадзоре Бел.Ру сообщили, что в прошлом году нашли 29 нарушений на цемзаводе в области охраны атмосферного воздуха. Их должны были устранить до 26 января 2023 года. Несмотря на иск цемзавода, с 20 февраля по 5 марта Росприроднадзор планировал провести внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания.