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Росприроднадзор приостановил проверку цемзавода в Белгороде

Росприроднадзор приостановил проверку цемзавода в Белгороде

13 марта 2024, 09:57
Фото: 1MI
Ранее в ведомстве сообщили, что проведут внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания. Но этого не произошло из-за определения суда.

Как ранее стало известно, ЗАО «Белгородский цемент» попросил суд признать незаконным и отменить решение Росприроднадзора об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований экологического законодательства.

Кроме этого, истец попросил продлить срок исполнения предписания. Суд заявление принял и возбудил производство по делу.

Ранее в Росприроднадзоре Бел.Ру сообщили, что в прошлом году нашли 29 нарушений на цемзаводе в области охраны атмосферного воздуха. Их должны были устранить до 26 января 2023 года. Несмотря на иск цемзавода, с 20 февраля по 5 марта Росприроднадзор планировал провести внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания.

В ведомстве добавили, что суд не принял решение по иску ЗАО «Белгородский цемент», а только принял исковое заявление к производству по делу.

Чтобы узнать о результатах проверки, журналисты Бел.Ру направили ещё один запрос в Росприроднадзор. В ведомстве отметили, что они начали проводить внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания с 20 февраля.

Но 16 февраля Октябрьский районный суд Белгорода вынес определение, которое касалось принятия мер предварительной защиты по административному иску. В решение суда идёт речь о приостановлении проведения внеплановой выездной проверки.

Чтобы исполнить данное решение, ведомство проверку приостановило. Однако в Росприроднадзоре отметили, что определение суда они намерены обжаловать в установленные законом сроки.

Теперь понятно, почему не дымит: цемзавод в Белгороде снова внепланово проверили
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#Проверка#Суд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Цемзавод#Белгород#Кристина Семенчук#Экологическое законодательство#Росприроднадзор
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