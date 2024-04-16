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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Белгородский областной суд оставил в силе решение по цемзаводу

Белгородскому цемзаводу вновь не удалось обжаловать решение Росприроднадзора

16 апреля 2024, 09:28
Фото: пресс-служба Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора

Белгородский областной суд оставил в силе решение по цемзаводу

В ходе проверки обнаружено 29 нарушений. За это должностному и юридическому лицу назначили штрафы на общую сумму 242 тыс. рублей, сообщает Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора. Кроме того, рассчитывается ущерб, причинённый воздуху.
Сюжет
Суд

ЗАО «Белгородский цемент» не удалось обжаловать постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора о вынесении административного наказания за превышение предельно допустимых выбросов (ПДВ). Решение Октябрьского районного суда города Белгорода и постановление ведомства остались в силе.

Наказание было вынесено в результате внеплановой проверки в октябре 2023 года. В ходе неё было обнаружено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Отмечается, что в десятки раз были превышены нормативы ПДВ от источников выбросов, а на некоторых газоочистных установках не обеспечивалась очистка выбросов.

За перечисленные нарушения юрлицу и должностному лицу компании назначили штрафы на общую сумму в 242 тыс. рублей. Также Росприроднадзор рассчитывает ущерб, нанесённый атмосферному воздуху.

Экс-директор цемзавода ранее выступил в суде по делу о взятке. По словам Эдуарда Андросова, проверка на заводе выявила 29 нарушений. Экс-гендиректор, по его словам, пытался решить этот вопрос с минимальными потерями.

Ранее также было выявлено, что местами выбросы пыли превышали допустимые в 60 раз.

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