Белгородскому цемзаводу вновь не удалось обжаловать решение Росприроднадзора

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
ЗАО «Белгородский цемент» не удалось обжаловать постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора о вынесении административного наказания за превышение предельно допустимых выбросов (ПДВ). Решение Октябрьского районного суда города Белгорода и постановление ведомства остались в силе.
Наказание было вынесено в результате внеплановой проверки в октябре 2023 года. В ходе неё было обнаружено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Отмечается, что в десятки раз были превышены нормативы ПДВ от источников выбросов, а на некоторых газоочистных установках не обеспечивалась очистка выбросов.
За перечисленные нарушения юрлицу и должностному лицу компании назначили штрафы на общую сумму в 242 тыс. рублей. Также Росприроднадзор рассчитывает ущерб, нанесённый атмосферному воздуху.
Экс-директор цемзавода ранее выступил в суде по делу о взятке. По словам Эдуарда Андросова, проверка на заводе выявила 29 нарушений. Экс-гендиректор, по его словам, пытался решить этот вопрос с минимальными потерями.
Ранее также было выявлено, что местами выбросы пыли превышали допустимые в 60 раз.