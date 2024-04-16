Белгородскому цемзаводу вновь не удалось обжаловать решение Росприроднадзора

Наказание было вынесено в результате внеплановой проверки в октябре 2023 года. В ходе неё было обнаружено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Отмечается, что в десятки раз были превышены нормативы ПДВ от источников выбросов, а на некоторых газоочистных установках не обеспечивалась очистка выбросов.