«Могу поклясться детьми». Что сказал главный свидетель по делу цемзавода в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В Октябрьском райсуде Белгорода продолжают рассматривать дело в отношении гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова. Напомним, что последнего обвиняют в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Присутствовала в зале также глава белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Алёнина: женщине вменяют посредничество при передачи взятки.
Вела Алёнина себя очень эмоционально: суду даже пришлось сделать женщине замечание. Поводом стали показания Алексея Каторгина, исполняющего обязанности заместителя руководителя Росприроднадзора региона и начальника отдела государственного экологического надзора по Белгородской области. Судя по всему, слова главного свидетеля подсудимую возмутили — нецензурная брань хоть и была произнесена шёпотом, но услышала её даже прокурор Вера Струкова. Последняя и попросила суд обратить внимание на поведение Алёниной.
Что же Каторгин рассказал суду?
Как заверил Каторгин, личной неприязни к подсудимым у него нет. Более того, с Алёниной он был знаком с 2019 года — отношения складывались «рабочие и нормальные». С Андросовым до дела цемзавода Каторгин знаком не был, пока их не «свела» Алёнина. Последняя же, по версии свидетеля, и заговорила первой о взятках. Случилось это 12 октября в кафе грузинской кухни «Сулико».
«Алёнина ко мне обратилась с просьбой решить вопрос по проведению проверки на ЗАО „Белгородский цемент“. Она заявила, что Андросов готов дать сумму в 500 тыс. рублей. На что я пояснил, что не хочу этим заниматься, и если они хотят, то могут обратиться к воронежскому руководителю», — рассказал Каторгин.
После этого с Алёниной состоялась ещё одна встреча. Каторгин объяснил знакомой, что в работе цемзавода были выявлены нарушения и что после такого возможна приостановка работы предприятия.
«Я сказал, что собираюсь пообщаться с руководителем по вопросу цемзавода и готов озвучить предложение Андросова. После этого Елена Викторовна [Алёнина] в блокноте написала число 0,5. И я понял, что эта цифра означает 500 тыс. рублей. В дальнейшем мы это уточнили, что это сумма, которую Андросов готов передать Карякину», — сообщил Каторгин.
26 октября от воронежского филиала ЦЛАТИ пришли официальные данные об обнаруженных на цемзаводе нарушениях: выбросы пыли превышали норму в 50-60 раз, рассказал свидетель. На следующий день три сотрудника Росприроднадзора подписали акт проверки: общее число нарушений равнялось 29.
8 ноября Андросов и Алёнина приехали в здание управления Росприроднадзора: там должна была состояться встреча с Каторгиным. В комнате отдыха последний объяснил директору цемзавода, что максимальный штраф в данной ситуации — 900 тыс. рублей, минимальный — около 200 тыс. рублей.
Андросов попросил снизить сумму штрафа. Узнав от Каторгина, что в январе будет ещё одна проверка, подсудимый заявил, что он «не дойная корова». Вместо этого он предложил разбить взятки по проверкам на две части — по 250 тыс. рублей сейчас и столько же потом. Алёнина добавила, что у Андросова неделя на сбор денег.
При этом свидетель утверждает, что изначально он не хотел помогать Алёниной и Андросову с передачей взятки. Начальству о планах директора цемзавода он не сообщал — «боялся реакции». Но позже уговорила Карякина направить письмо руководителю ЦЧУ Росприроднадзора Андрею Карякину жена.
«Я дома изложил ситуацию супруге. Пояснил, что такая может быть ситуация, что меня, как посредника, могут привлечь к уголовной ответственности. После чего супруга дала, как говорится, указание. Сказала, что нужно сообщить руководителю и правоохранительным органам», — поделился свидетель.
Таким образом, о намерениях Андросова узнали в скором времени силовики. Сам директор цемзавода о готовящейся «западне» не знал: он даже предложил Каторгину встретиться, написав вечером СМС. Встреча состоялась в машине под предлогом подписания документов: во время неё подсудимый положил на сиденье автомобиля конверт с деньгами. Тогда и произошло задержание: «Андросов вышел, открыл дверь. Я видел, как его схватили».
— Без участия Алёниной была возможность встречи с Андросовым при передаче взятки? — спросила прокурор.
— Нет, — ответил Каторгин.
Алёнина, слушая показания свидетеля, активно жестикулировала и тихо шипела, всем видом выказывая недовольство. Наконец, слово дали ей и её адвокату.
— Почему вы не отказались от взятки 8 ноября? — поинтересовался у подсудимого последний.
Прямого ответа Каторгин не дал, сославшись на то, что он лишь предложил свести Андросова со своим начальством. Также он якобы до последнего момента не был уверен, что те всё же решатся принести взятку.
— Ни для кого не секрет, что в Белгородской области Росприроднадзор не гнушается поборами с предприятий… — начала было Алёнина, но прокурор резко прервала подсудимую. Попросил изъясняться корректнее и судья.
Тогда Алёнина задала прямой вопрос:
— На самом деле, было ли такое, что я пришла к вам с готовой цифрой? 13-го числа.
— Да. Вы меня вызвали на приватную беседу и сказали, что Андросов готов передать за снисхождение при проверке 500 тыс. рублей. На что я сказал «нет».
— Как я могу сказать, что это неправда? — растерянно спросила Алёнина. После этого вопросов у неё не было.
Но нашёлся вопрос у адвоката:
— Было ли такое, что в любую встречу вы озвучили Алёниной сумму взятки в 1 млн рублей?
— Ваша честь, не было. Я вам честно могу сказать, у меня трое детей, я могу ими поклясться, что такого не было, — эмоционально отреагировал свидетель. — Такого не было. Такой не было суммы.
Отметим также, что второй свидетель, Алексей Карякин, не смог приехать в Белгород для дачи показаний «в связи с оперативной обстановкой». Его показания зачитала прокурор: они подтвердили слова Каторгина.
Бел.Ру продолжит посещать заседания и следить за ходом дела.