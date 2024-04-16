«Могу поклясться детьми». Что сказал главный свидетель по делу цемзавода в Белгороде?

Как заверил Каторгин, личной неприязни к подсудимым у него нет. Более того, с Алёниной он был знаком с 2019 года — отношения складывались «рабочие и нормальные». С Андросовым до дела цемзавода Каторгин знаком не был, пока их не «свела» Алёнина. Последняя же, по версии свидетеля, и заговорила первой о взятках. Случилось это 12 октября в кафе грузинской кухни «Сулико».