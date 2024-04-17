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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Белгородцев возмутила коричневая пыль, покрывшая частный сектор

На этот раз не цемзавод: коричневая пыль покрыла частный сектор под Белгородом

17 апреля 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев возмутила коричневая пыль, покрывшая частный сектор

Коричневую пыль заметили на своих участках жители Старооскольского городского округа. Соответствующую жалобу и фотографии они опубликовали в Telegram-канале «ОК! Старый Оскол». В администрации муниципалитета пообещали разобраться с проблемой.

Вечером 16 апреля жители Старого Оскола заметили на своих участках коричневую пыль: ею покрылись тротуар, уличная мебель, крыши домов и построек. Фотографии со странной пылью жители опубликовали в социальных сетях, предположив, что причиной её появления стала работа Песчанского спиртзавода.

«Вот так работает Песчанский спиртзавод: с ночи непрерывно сыпется это. Дышите глубже, называется», — возмутились старооскольцы.

Спустя время жалобу заметили в старооскольской администрации. Её представители сообщили, что направят обращение в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия необходимых мер. Разобраться в появлении коричневой пыли предстоит сотрудникам Роспотребнадзора и управления экологического и охотничьего надзора по Белгородской области.

Коричневая пыль, возмутившая белгородцевКоричневая пыль, возмутившая белгородцев
Коричневая пыль, возмутившая белгородцевКоричневая пыль, возмутившая белгородцев
Коричневая пыль, возмутившая белгородцевКоричневая пыль, возмутившая белгородцев
Коричневая пыль, возмутившая белгородцев
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Напомним, что в прошлом году на налёт на машинах и окнах жаловались жители Белгорода. Тогда виноват оказался цемзавод: позже стало известно, что экс-директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки, чтобы в Росприроднадзоре закрыли глаза на нарушения.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Спиртзавод#Пыль
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