На этот раз не цемзавод: коричневая пыль покрыла частный сектор под Белгородом

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Вечером 16 апреля жители Старого Оскола заметили на своих участках коричневую пыль: ею покрылись тротуар, уличная мебель, крыши домов и построек. Фотографии со странной пылью жители опубликовали в социальных сетях, предположив, что причиной её появления стала работа Песчанского спиртзавода.
«Вот так работает Песчанский спиртзавод: с ночи непрерывно сыпется это. Дышите глубже, называется», — возмутились старооскольцы.
Спустя время жалобу заметили в старооскольской администрации. Её представители сообщили, что направят обращение в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия необходимых мер. Разобраться в появлении коричневой пыли предстоит сотрудникам Роспотребнадзора и управления экологического и охотничьего надзора по Белгородской области.
Напомним, что в прошлом году на налёт на машинах и окнах жаловались жители Белгорода. Тогда виноват оказался цемзавод: позже стало известно, что экс-директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки, чтобы в Росприроднадзоре закрыли глаза на нарушения.