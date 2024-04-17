На этот раз не цемзавод: коричневая пыль покрыла частный сектор под Белгородом

Напомним, что в прошлом году на налёт на машинах и окнах жаловались жители Белгорода. Тогда виноват оказался цемзавод: позже стало известно, что экс-директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки, чтобы в Росприроднадзоре закрыли глаза на нарушения.