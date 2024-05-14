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По Белгороду ранним утром выпустили 25 снарядов РСЗО «Вампир»

По Белгороду ранним утром выпустили 25 снарядов РСЗО «Вампир»

14 мая 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 14 мая, российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью и перехватили 25 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир», сообщает Минобороны РФ.

ВСУ вновь ударили по Белгороду из РСЗО «Вампир». ПВО уничтожила 25 реактивных снарядов. Атака произошла в районе пяти часов утра.

Кроме того, около 08:00 ПВО уничтожила украинский беспилотник. Над каким именно районом Белгородской области это произошло, не уточняется.

Напомним, что в результате обстрела белгородка получила осколочное ранение в область позвоночника с повреждением спинного мозга. Она госпитализирована в областную больницу. Пострадали здания школы № 15, фитнес-клуба «Санта Моника» и шесть автомобилей.

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