По Белгороду ранним утром выпустили 25 снарядов РСЗО «Вампир»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
ВСУ вновь ударили по Белгороду из РСЗО «Вампир». ПВО уничтожила 25 реактивных снарядов. Атака произошла в районе пяти часов утра.
Кроме того, около 08:00 ПВО уничтожила украинский беспилотник. Над каким именно районом Белгородской области это произошло, не уточняется.
Напомним, что в результате обстрела белгородка получила осколочное ранение в область позвоночника с повреждением спинного мозга. Она госпитализирована в областную больницу. Пострадали здания школы № 15, фитнес-клуба «Санта Моника» и шесть автомобилей.