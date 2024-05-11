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Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:57

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Наступление к Харькову, жертвы ВСУ и сюрпризы в правительстве РФ для белгородцев

Наступление к Харькову, жертвы ВСУ и сюрпризы в правительстве РФ для белгородцев

11 мая 2024, 17:55
Фото: Bel.ru
11 мая для жителей Белгородской области снова выдалось неспокойным. В результате атак ВСУ есть погибшие и раненые. Но есть и хорошие новости — Павел Тетюхин продлил контракт с «Белогорьем». А Михаил Мишустин предложил новый состав правительства России, который может вызвать удивление у белгородцев.

Наступление на харьковском направлении

В Министерстве обороны России опубликовали первые официальные данные о начале наступления российской армии в направлении Харькова и Волчанска.

По данным на первую половину дня 11 мая под контроль ВС РФ перешли пять населённых пунктов в харьковском приграничье. Потери противника составили до 170 человек, ещё 34 сдались в плен.

Была поражена техника ВСУ. На Северском Донце взорвали мост на дамбе, по которому проходит главная дорога между Харьковом и Волчанском.

Наступает в этом направлении группировка ВС РФ «Север», которая получила новый символ на свою технику.

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Новые жертвы ВСУ в Белгородской области

Вечером ВСУ снова обстреляли Белгород. Есть многочисленные последствия на земле — повреждены дома, торговые центры, машины. О пострадавших информации на момент публикации нет.

Один человек погиб и двое получили ранения после атак украинских формирований на автомобили в Белгородской области с применением беспилотников. В Грайворонском округе был атакован стоявший на обочине автомобиль. Один мужчина погиб от полученных после взрыва травм на месте, ещё одного с травмами ноги отправили в больницу. Позже оказалось, что погибший и раненый — работники перевозчика по вывозу ТКО компании «Еврологистик», сообщил «Фонарь».

Позже ранения после взрыва квадрокоптера со взрывчаткой получила женщина в Белгородском районе. Она ехала на легковом автомобиле.

Восемь человек получили ранения во время ночных обстрелов Белгорода и Белгородского района. Трое из них — две женщины из Новосадового и мужчина из Дубового — проходят лечения в больницах. Ещё пятеро с осколочными ранениями и контузией от госпитализации отказались.

Всего же с 9 мая после обстрелов и атак ВСУ в Белгородской области погибло два человека, 23 были ранены, сообщили министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

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Мишустин удивил и белгородцев, и курян

Новоутверждённый президентом премьер-министр России предложил на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства страны. 11 министров сохранят свои посты. Неожиданностью стало предложение Мишустина кандидатуры губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта. Хотя тот и возглавлял много лет Росавтодор, для многих это стало сюрпризом.

На повышение пойдут ещё несколько губернаторов, в том числе глава Калининградской области. Вячеслава Гладкова в списке нет, и это для Белгородской области, надеемся, к лучшему.

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