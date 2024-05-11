Наступление к Харькову, жертвы ВСУ и сюрпризы в правительстве РФ для белгородцев

Один человек погиб и двое получили ранения после атак украинских формирований на автомобили в Белгородской области с применением беспилотников. В Грайворонском округе был атакован стоявший на обочине автомобиль. Один мужчина погиб от полученных после взрыва травм на месте, ещё одного с травмами ноги отправили в больницу. Позже оказалось, что погибший и раненый — работники перевозчика по вывозу ТКО компании «Еврологистик», сообщил «Фонарь».