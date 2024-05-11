Что с раненными при ночных обстрелах в Белгородском районе

В селе Черемошное инфраструктурный объект связи атаковали FPV-дроном. Пострадавших нет. В селе Устинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, но обошлось без последствий. Над селами Новая Деревня, Головино, Никольское, Стрелецкое и Варваровка было сбито системой противовоздушной обороны по одному беспилотнику противника. Над селами Таврово и Топлинка — по два БПЛА. В результате взрыва в селе Красный Хутор повреждено два легковых автомобиля, но пострадавших и разрушений нет. В поселке Октябрьский противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, но никто не пострадал и только один автомобиль получил повреждения. В селе Журавлевка БПЛА сбросил 4 осколочных боеприпаса, но обошлось без последствий.