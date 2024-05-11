Что с раненными при ночных обстрелах в Белгородском районе

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В районе Белгорода в результате авиационных ударов ВСУ пострадали восемь человек. Двое раненых из поселка Новосадовый находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Один из них имеет ранения ног и осколочное ранение живота, а другой — черепно-мозговую травму, ранение глаза и ссадину на лбу. Мужчина из поселка Дубовое получает лечение в городской больнице №2 Белгорода по поводу ранения шеи. Еще пятеро пострадавших с различными осколочными ранениями и контузией получили необходимую медицинскую помощь, после чего отказались от госпитализации и будут продолжать лечение амбулаторно.
После воздушных атак выявлены различные разрушения в Никольском — повреждены 16 частных жилых домов, четыре постройки и три автомобиля. В Таврово пострадали 22 частных жилых дома, один многоквартирный дом, три надворные постройки и десять автомобилей. В Майском — семь частных домов, социальный и коммерческий объекты. В Дубовом — 16 частных домов, один многоквартирный дом, один коммерческий объект, 11 автомобилей и гараж. В Новосадовом — 24 частных дома, одна надворная постройка и три гаража. В Ясных Зорях — производственное помещение и один автомобиль. В Головино — одно частное жилище. В поселке Разумное — многоквартирный дом. В Стрелецком — один автомобиль.
В селе Черемошное инфраструктурный объект связи атаковали FPV-дроном. Пострадавших нет. В селе Устинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, но обошлось без последствий. Над селами Новая Деревня, Головино, Никольское, Стрелецкое и Варваровка было сбито системой противовоздушной обороны по одному беспилотнику противника. Над селами Таврово и Топлинка — по два БПЛА. В результате взрыва в селе Красный Хутор повреждено два легковых автомобиля, но пострадавших и разрушений нет. В поселке Октябрьский противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, но никто не пострадал и только один автомобиль получил повреждения. В селе Журавлевка БПЛА сбросил 4 осколочных боеприпаса, но обошлось без последствий.