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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Трое раненных при ночных обстрелах ВСУ под Белгородом остаются в больницах

Что с раненными при ночных обстрелах в Белгородском районе

11 мая 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney

Трое раненных при ночных обстрелах ВСУ под Белгородом остаются в больницах

Ещё пять пострадавших с осколочными ранениями и контузией от госпитализации отказались, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В районе Белгорода в результате авиационных ударов ВСУ пострадали восемь человек. Двое раненых из поселка Новосадовый находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Один из них имеет ранения ног и осколочное ранение живота, а другой — черепно-мозговую травму, ранение глаза и ссадину на лбу. Мужчина из поселка Дубовое получает лечение в городской больнице №2 Белгорода по поводу ранения шеи. Еще пятеро пострадавших с различными осколочными ранениями и контузией получили необходимую медицинскую помощь, после чего отказались от госпитализации и будут продолжать лечение амбулаторно.

После воздушных атак выявлены различные разрушения в Никольском — повреждены 16 частных жилых домов, четыре постройки и три автомобиля. В Таврово пострадали 22 частных жилых дома, один многоквартирный дом, три надворные постройки и десять автомобилей. В Майском — семь частных домов, социальный и коммерческий объекты. В Дубовом — 16 частных домов, один многоквартирный дом, один коммерческий объект, 11 автомобилей и гараж. В Новосадовом — 24 частных дома, одна надворная постройка и три гаража. В Ясных Зорях — производственное помещение и один автомобиль. В Головино — одно частное жилище. В поселке Разумное — многоквартирный дом. В Стрелецком — один автомобиль.

В селе Черемошное инфраструктурный объект связи атаковали FPV-дроном. Пострадавших нет. В селе Устинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, но обошлось без последствий. Над селами Новая Деревня, Головино, Никольское, Стрелецкое и Варваровка было сбито системой противовоздушной обороны по одному беспилотнику противника. Над селами Таврово и Топлинка — по два БПЛА. В результате взрыва в селе Красный Хутор повреждено два легковых автомобиля, но пострадавших и разрушений нет. В поселке Октябрьский противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, но никто не пострадал и только один автомобиль получил повреждения. В селе Журавлевка БПЛА сбросил 4 осколочных боеприпаса, но обошлось без последствий.

В результате обстрела ВСУ 9 мая погибла ещё одна жительница приграничья
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