В результате обстрела ВСУ 9 мая погибла ещё одна жительница приграничья

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
ВСУ с утра 9 мая атакуют не только Белгородскую область. Курский посёлок Тёткино дважды попадал сегодня под удар противника.
В результате второго обстрела погибла мирная жительница. В её дом было прямое попадание. Ещё одна женщина получила осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали.
Дополнение: спустя время губернатор Роман Старовойт сообщил, что из-за недавнего обстрела Тёткино ранен ещё один местный житель.
Есть разрушения в результате атак ВСУ. В первый раз противник сбросил с дрона взрывное устройство на автозаправочную станцию в Тёткино. В результате возник пожар на электроподстанции рядом с АЗС. После повторной атаки от прямого попадания при обстреле разрушено кафе.
Помимо этого, минувшей ночью над Курской областью сбили три беспилотника. А утром ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины.
Напомним, что в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге сегодня, 9 мая, из-за обстрела погибла мирная жительница. В Белгороде в результате атаки ВСУ ранним утром ранены 11 человек, в том числе ребёнок.