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Updated Сегодня, 17:58

Одна женщина погибла, вторая ранена в результате обстрела курского Тёткино

В результате обстрела ВСУ 9 мая погибла ещё одна жительница приграничья

9 мая 2024, 16:45
Фото: 1MI

Одна женщина погибла, вторая ранена в результате обстрела курского Тёткино

Жертвы из-за обстрела ВСУ 9 мая есть не только в Белгородской области. В соседнем Курском регионе от атаки погибла мирная жительница. Ещё одна женщина госпитализирована с осколочными ранениями. Подробности сообщил губернатор Роман Старовойт.

ВСУ с утра 9 мая атакуют не только Белгородскую область. Курский посёлок Тёткино дважды попадал сегодня под удар противника.

В результате второго обстрела погибла мирная жительница. В её дом было прямое попадание. Ещё одна женщина получила осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Дополнение: спустя время губернатор Роман Старовойт сообщил, что из-за недавнего обстрела Тёткино ранен ещё один местный житель.

Есть разрушения в результате атак ВСУ. В первый раз противник сбросил с дрона взрывное устройство на автозаправочную станцию в Тёткино. В результате возник пожар на электроподстанции рядом с АЗС. После повторной атаки от прямого попадания при обстреле разрушено кафе.

Помимо этого, минувшей ночью над Курской областью сбили три беспилотника. А утром ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины.

Напомним, что в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге сегодня, 9 мая, из-за обстрела погибла мирная жительница. В Белгороде в результате атаки ВСУ ранним утром ранены 11 человек, в том числе ребёнок.

Была на улице во время атаки: в результате обстрела ВСУ погибла белгородка
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