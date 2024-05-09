В результате обстрела ВСУ 9 мая погибла ещё одна жительница приграничья

Есть разрушения в результате атак ВСУ. В первый раз противник сбросил с дрона взрывное устройство на автозаправочную станцию в Тёткино. В результате возник пожар на электроподстанции рядом с АЗС. После повторной атаки от прямого попадания при обстреле разрушено кафе.