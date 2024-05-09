Была на улице во время атаки: в результате обстрела ВСУ погибла белгородка

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
ВСУ 9 мая атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Погибла женщина. Мирная жительница была на улице, когда начался обстрел. От полученных ран она скончалась на месте.
Четыре частных дома пострадали из-за обстрела. В них выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы.
Из-за прилёта вспыхнула хозпостройка. Однако пожарные оперативно потушили огонь.
Это не первая атака ВСУ на Шебекинский горокруг за сегодняшний день. Ранее по Мурому ударили дроном-камикадзе. В результате взрыва пострадали дом и два авто.
Напомним, что из-за утренней атаки ВСУ на Белгород ранены 11 человек.