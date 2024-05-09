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Published Сегодня, 15:59

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Мирная жительница погибла при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Была на улице во время атаки: в результате обстрела ВСУ погибла белгородка

9 мая 2024, 15:59
Фото: 1MI

Мирная жительница погибла при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Разрушения в результате атаки есть в четырёх частных домах. Одна хозпостройка загорелась из-за прилёта. Подробности происшествия рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 9 мая атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Погибла женщина. Мирная жительница была на улице, когда начался обстрел. От полученных ран она скончалась на месте.

Четыре частных дома пострадали из-за обстрела. В них выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы.

Из-за прилёта вспыхнула хозпостройка. Однако пожарные оперативно потушили огонь.

Это не первая атака ВСУ на Шебекинский горокруг за сегодняшний день. Ранее по Мурому ударили дроном-камикадзе. В результате взрыва пострадали дом и два авто.

Напомним, что из-за утренней атаки ВСУ на Белгород ранены 11 человек.

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