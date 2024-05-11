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Posted Вчера, 23:04

Published Вчера, 23:04

Modified Вчера, 23:06

Updated Вчера, 23:06

Восемь человек получили ранения при ночном обстреле Белгорода и района

Восемь человек получили ранения при ночном обстреле Белгорода и района

10 мая 2024, 23:04
Фото: Изображение Midjourney
В ночь на 11 мая ВСУ трижды атаковали Белгород, несколько человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил Вячеслав Гладков.

Во время ночных обстрелов Белгорода и района были ранены восемь человек.

Две женщины и мужчина пострадали в посёлке Новосадовый. Их с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу. Двоих раненых мужчин в Дубовом будут восстанавливать врачи горбольницы №2 Белгорода.

Ещё троим пострадавшим помощь оказали на месте и отпустили на амбулаторное лечение. От госпитализации они отказались.

С полуночи в течение часа в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность.

Стало известно о новых последствиях обстрела ВСУ под Белгородом
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