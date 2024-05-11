Восемь человек получили ранения при ночном обстреле Белгорода и района

Posted Вчера, 23:04
Published Вчера, 23:04
Modified Вчера, 23:06
Updated Вчера, 23:06
Во время ночных обстрелов Белгорода и района были ранены восемь человек.
Две женщины и мужчина пострадали в посёлке Новосадовый. Их с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу. Двоих раненых мужчин в Дубовом будут восстанавливать врачи горбольницы №2 Белгорода.
Ещё троим пострадавшим помощь оказали на месте и отпустили на амбулаторное лечение. От госпитализации они отказались.
С полуночи в течение часа в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность.