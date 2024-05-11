Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Министерстве обороны России сообщили первые подробности наступления в сторону Харькова и Волчанска, которое началось ранним утром 10 мая. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль несколько населённых пунктов — Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области.
Поражение живой силе и технике ВСУ наносили в районах Волчанска, Весёлого, Глубокого, Нескучного и Красного в харьковском приграничье. По оценкам военного ведомства потери противника составили до 170 военных. Ещё 34 сдались в плен.
За прошедшие сутки уничтожены чешская РСЗО «Вампир», французская самоходная артиллерийская установка Caesar, украинская САУ «Богдана», четыре гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и две огневые установки зенитного комплекса «Бук».