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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Минобороны рассказали о боевых действиях в направлении Харькова

В Минобороны рассказали о боевых действиях в направлении Харькова

11 мая 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
В военном ведомстве подтвердили взятие под контроль нескольких населённых пунктов.
Сюжет
Харьков

В Министерстве обороны России сообщили первые подробности наступления в сторону Харькова и Волчанска, которое началось ранним утром 10 мая. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль несколько населённых пунктов — Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области.

Поражение живой силе и технике ВСУ наносили в районах Волчанска, Весёлого, Глубокого, Нескучного и Красного в харьковском приграничье. По оценкам военного ведомства потери противника составили до 170 военных. Ещё 34 сдались в плен.

За прошедшие сутки уничтожены чешская РСЗО «Вампир», французская самоходная артиллерийская установка Caesar, украинская САУ «Богдана», четыре гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и две огневые установки зенитного комплекса «Бук».

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