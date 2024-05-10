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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Ганчев сообщил о боях в приграничных районах Харьковской области

Что происходит в Харьковской области на фоне сообщений об активизации ВС РФ?

10 мая 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

Ганчев сообщил о боях в приграничных районах Харьковской области

В Сети с утра 10 мая одно за другим появляются сообщения об усилении ударов ВС РФ по Харьковской области. Официального комментария от Минобороны по происходящему пока не было. Вместе с тем глава местной Военно-гражданской администрации сделал заявление на фоне происходящего.
Сюжет
СВО

С утра 10 мая в Сети появляются сообщения об усилении ударов и активизации Вооружённых сил РФ на Харьковском направлении. Официального комментария от Минобороны по происходящему сегодня ещё не было.

В то же время глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что на нескольких участках линии соприкосновения идут бои. В том числе речь идёт о приграничных районах Харьковской области.

«В связи с этим прошу жителей, проживающих в этих местах, соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытий», — пишет Ганчев в своём Telegram-канале.

Вместе с тем ВСУ сегодня интенсивно атакуют и Белгородскую область. По Белгороду противник пытался ударить из РСЗО «Ольха», дроном-камикадзе атакован трактор в Валуйском горокруге, под обстрел попало сельхозпредприятие в Краснояружском районе, а в Шебекинском горокруге снаряд попал в огород мирных жителей.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Харьковская область#Белгород#Бои#СВО#ВС РФ#Виталий Ганчев
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