Что происходит в Харьковской области на фоне сообщений об активизации ВС РФ?

Ганчев сообщил о боях в приграничных районах Харьковской области

В Сети с утра 10 мая одно за другим появляются сообщения об усилении ударов ВС РФ по Харьковской области. Официального комментария от Минобороны по происходящему пока не было. Вместе с тем глава местной Военно-гражданской администрации сделал заявление на фоне происходящего.