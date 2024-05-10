Что происходит в Харьковской области на фоне сообщений об активизации ВС РФ?

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
С утра 10 мая в Сети появляются сообщения об усилении ударов и активизации Вооружённых сил РФ на Харьковском направлении. Официального комментария от Минобороны по происходящему сегодня ещё не было.
В то же время глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что на нескольких участках линии соприкосновения идут бои. В том числе речь идёт о приграничных районах Харьковской области.
«В связи с этим прошу жителей, проживающих в этих местах, соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытий», — пишет Ганчев в своём Telegram-канале.
Вместе с тем ВСУ сегодня интенсивно атакуют и Белгородскую область. По Белгороду противник пытался ударить из РСЗО «Ольха», дроном-камикадзе атакован трактор в Валуйском горокруге, под обстрел попало сельхозпредприятие в Краснояружском районе, а в Шебекинском горокруге снаряд попал в огород мирных жителей.