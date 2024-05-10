Белгородское сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ

Ещё одна крупная атака на работников сельхозпредприятия, напомним, произошла 6 мая. В тот день в Борисовском районе ВСУ атаковали беспилотниками служебные автобусы «Агро-Белогорья». Всего в результате удара погибли восемь человек, более 40 ранены.