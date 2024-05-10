Белгородское сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
ВСУ 10 мая обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Удар на себя приняло сельхозпредприятие. Разрушения есть в трёх корпусах, повреждены линии газо- и электроснабжения.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Сегодня ВСУ также атаковали работавший в поле трактор. После удара дроном-камикадзе произошёл взрыв. Никто не пострадал, повреждён только транспорт.
Ещё одна крупная атака на работников сельхозпредприятия, напомним, произошла 6 мая. В тот день в Борисовском районе ВСУ атаковали беспилотниками служебные автобусы «Агро-Белогорья». Всего в результате удара погибли восемь человек, более 40 ранены.
После случившегося власти пересмотрели порядок работы аграриев в белгородском приграничье.