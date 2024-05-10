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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

Обстрел, фото тематическое

Белгородское сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ

10 мая 2024, 10:51
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

ВСУ обстреляли Вязовое в Белгородской области

Происшествие случилось в Краснояружском районе. Повреждены три корпуса, линии газо- и электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 10 мая обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Удар на себя приняло сельхозпредприятие. Разрушения есть в трёх корпусах, повреждены линии газо- и электроснабжения.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Сегодня ВСУ также атаковали работавший в поле трактор. После удара дроном-камикадзе произошёл взрыв. Никто не пострадал, повреждён только транспорт.

Ещё одна крупная атака на работников сельхозпредприятия, напомним, произошла 6 мая. В тот день в Борисовском районе ВСУ атаковали беспилотниками служебные автобусы «Агро-Белогорья». Всего в результате удара погибли восемь человек, более 40 ранены.

После случившегося власти пересмотрели порядок работы аграриев в белгородском приграничье.

Как будут работать аграрии после трагедии с сотрудниками «Агро-Белогорья»?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Сельхозпредприятие#Вязовое#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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