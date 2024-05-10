«Маэстро» рассказал об уничтожении «вампира» на подлёте к Белгородской области

ВСУ тем временем не оставляют попыток атаковать Белгородскую область. Две воздушные цели ПВО сбила утром 10 мая. По предварительным данным, обошлось без последствий. Накануне, 9 мая, ранним утром противник вновь ударил по Белгороду из РСЗО «Вампир». Ранены 11 человек, в том числе ребёнок.