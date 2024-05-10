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Работа зенитчиков в ночное время

«Маэстро» рассказал об уничтожении «вампира» на подлёте к Белгородской области

10 мая 2024, 07:30
Фото: кадр из видео РИА «Новости»
Работа зенитчиков в ночное время

Зенитчики рассказали о защите Белгородской области от атак ВСУ

Бойцы группировки войск прикрытия госграницы каждый день уничтожают цели на подлёте к белгородским населённым пунктам. Охота идёт на «Точки-У», на ракеты чешской РСЗО «Вампир». Одну из таких бойцам удалось уничтожить недавно. Видео публикует РИА «Новости».

Воздушные цели на подлёте к белгородским населённым пунктам каждый день уничтожают зенитчики группировки войск прикрытия госграницы. С бойцом с позывным «Маэстро» встретились журналисты федерального агентства.

Зенитчики особое внимание уделяют тем целям, которые могут нанести существенный ущерб. Речь идёт о «Точке-У», о ракетах, выпущенных из чешской РСЗО «Вампир». Одну из таких бойцам удалось уничтожить недавно.

ВСУ тем временем не оставляют попыток атаковать Белгородскую область. Две воздушные цели ПВО сбила утром 10 мая. По предварительным данным, обошлось без последствий. Накануне, 9 мая, ранним утром противник вновь ударил по Белгороду из РСЗО «Вампир». Ранены 11 человек, в том числе ребёнок.

Работа зенитчиков в ночное время
Видео: РИА «Новости»
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