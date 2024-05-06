Гладков поручил рассмотреть возможность защиты объектов АПК средствами РЭБ

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как отметил губернатор, в ходе заседания оперативного штаба власти рассмотрят вопрос дополнительной защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов. К примеру, обеспечения сельхозобъектов средствами радиоэлектронной борьбы.
Напомним, данные рекомендации губернатор дал после ЧП, которое произошло в Борисовском районе 6 мая. Дроны атаковали два автобуса, которые перевозили работников ГК «Агро-Белогорье». В результате происшествия шесть человек погибли, ещё 35 получили ранения.
Ранее глава области дал поручение оснастить антидроновой защитой сельскохозяйственную технику. Работы сельхозтоваропроизводители приграничных муниципалитетов будут проводить за свой счёт. Затраты на оснащение составляют около 20 тысяч рублей.