Гладков поручил рассмотреть возможность защиты объектов АПК средствами РЭБ

Напомним, данные рекомендации губернатор дал после ЧП, которое произошло в Борисовском районе 6 мая. Дроны атаковали два автобуса, которые перевозили работников ГК «Агро-Белогорье». В результате происшествия шесть человек погибли, ещё 35 получили ранения.