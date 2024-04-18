Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Белгородским аграриям не будут компенсировать затраты на установку защиты от дронов

Белгородским аграриям не будут компенсировать затраты на установку защиты от дронов

18 апреля 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Об этом Бел.Ру сообщили в областном правительстве. Также власти рассказали, что представляет антидроновая защита для сельхозтехники и кто её будет устанавливать.

По официальной информации, антидроновая защита для сельхозтехники представляет собой металлический каркас с натянутой на него капроновой сеткой, защищающей каркас кабины и капот трактора. Её разработали специалисты инженерной службы компании «Русагро-Инвест».

Антидроновой защитой должны оснастись всю самоходную сельскохозяйственную технику, которая работает в приграничных районах области: Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

В правительстве отметили, что на сегодняшний день хозяйства приступили к установке антидроновой защиты. Уже есть график выездных проверок управления региональной безопасности Белгородской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия области совместно с представителями органов управления АПК приграничных муниципалитетов.

Оснащать технику защитой сельхозтоваропроизводители приграничных муниципалитетов будут за свой счёт. Затраты на оснащение составляют около 20 тысяч рублей.

При этом, учитывая низкую себестоимость данной системы, а также то, что сельхозтоваропроизводители изготавливают её своими силами и данное оборудование не является высокотехнологичным и сертифицированным, «субсидирование части затрат пока не представляется возможным».

Что касается компенсации за пострадавшую технику, если она не будет оснащена антидроновой защитой, в правительстве добавили, что в настоящее время данный вопрос прорабатывает государственно-правовое управление администрации губернатора Белгородской области.

Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели
Узнать подробнее
Читайте также:
Антидроновая защита появится на технике сельхозхозяйств в белгородском приграничьеАнтидроновое ружьё и электричка: в Белгороде прошла тренировка по эвакуации с РЖДАвтобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Техника#Эксклюзив#Компенсация#Установка#Защита#Белгород#Дроны
Подпишитесь
Миллионные доходы белгородских птицефабрик: кто и сколько заработал на яйцах
Сегодня, 08:17
6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко
Сегодня, 07:16
«Атакует» лампочки, камеры и надписи: пенсионерка вновь «благоустраивает» Белгород
Сегодня, 08:50
«‎Белогорье» будет бороться за бронзу после поражения в игре с московским «Динамо»
Сегодня, 06:56
Второй месяц подряд: в Белгороде установлены новые температурные рекорды
Сегодня, 07:04
Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка
Сегодня, 06:58
"