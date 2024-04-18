Белгородским аграриям не будут компенсировать затраты на установку защиты от дронов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По официальной информации, антидроновая защита для сельхозтехники представляет собой металлический каркас с натянутой на него капроновой сеткой, защищающей каркас кабины и капот трактора. Её разработали специалисты инженерной службы компании «Русагро-Инвест».
Антидроновой защитой должны оснастись всю самоходную сельскохозяйственную технику, которая работает в приграничных районах области: Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.
В правительстве отметили, что на сегодняшний день хозяйства приступили к установке антидроновой защиты. Уже есть график выездных проверок управления региональной безопасности Белгородской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия области совместно с представителями органов управления АПК приграничных муниципалитетов.
Оснащать технику защитой сельхозтоваропроизводители приграничных муниципалитетов будут за свой счёт. Затраты на оснащение составляют около 20 тысяч рублей.
При этом, учитывая низкую себестоимость данной системы, а также то, что сельхозтоваропроизводители изготавливают её своими силами и данное оборудование не является высокотехнологичным и сертифицированным, «субсидирование части затрат пока не представляется возможным».
Что касается компенсации за пострадавшую технику, если она не будет оснащена антидроновой защитой, в правительстве добавили, что в настоящее время данный вопрос прорабатывает государственно-правовое управление администрации губернатора Белгородской области.