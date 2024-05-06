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Скорая помощь

Шестеро погибли, 33 человека ранены: дроны атаковали автобусы «Агро-Белогорья»

6 мая 2024, 06:19
Фото: 1MI
Скорая помощь

В Белгородской области после удара дронов погибли шесть человек

ЧП произошло в Борисовском районе. Атака пришлась на автобусы с работниками ГК «Агро-Белогорье». На место выехали начальник управления региональной безопасностью области Евгений Воробьев и региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

Как стало известно в ходе оперсовещания 6 мая, в Борисовском районе подверглись атаке дронов два автомобиля, которые перевозили сотрудников на свинокомплексы ГК «Агро-Белогорье». Пострадали 33 человека, шестеро погибли.

На место выехали начальник управления региональной безопасностью области Евгений Воробьев и региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, противник изменил тактику.

Массированно начинают бить по мирным жителям. Военных там нет. Поступает информация, что пострадало два ребёнка.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил разработать меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов.

Мы должны сформировать чёткие рекомендации хозсубъектам. У нас сильные предприятия, которые могут использовать дополнительные меры защиты для безопасности людей. Ситуация крайне напряжённая. Такого не было, когда четыре атаки друг за другом.
Вячеслав Гладков
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