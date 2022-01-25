Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На границе Белгородской области и Украины развернули батальон РЭБ

25 января 13:14
Фото: РИА Новости
Западный военный округ развернул в регионе новый батальон радиоэлектронной борьбы с целью сокращения времени получения необходимой информации.

На границе России и Украины в Белгородской области развёрнут новый батальон РЭБ. Батальон разместили, чтобы сократить время получения необходимой информации, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Батальон будет взаимодействовать с органами военного управления и создавать радиоэлектронную защиту и противодействие техническим средствам разведки. Вооружён батальон РЭБ установками «Леер-3», «Борисоглебск-2» и «Житель».

Как сообщалось ранее, Минобороны перевооружит армию на юге России. В части предоставят автономные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Материалы по теме
Депутат Госдумы считает, что в феврале Украина может ударить по Белгороду
#Новости#Украина#Граница#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18