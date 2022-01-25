На границе Белгородской области и Украины развернули батальон РЭБ

На границе России и Украины в Белгородской области развёрнут новый батальон РЭБ. Батальон разместили, чтобы сократить время получения необходимой информации, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Батальон будет взаимодействовать с органами военного управления и создавать радиоэлектронную защиту и противодействие техническим средствам разведки. Вооружён батальон РЭБ установками «Леер-3», «Борисоглебск-2» и «Житель».
Как сообщалось ранее, Минобороны перевооружит армию на юге России. В части предоставят автономные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».