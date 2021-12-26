Депутат Госдумы считает, что в феврале Украина может ударить по Белгороду

Posted 26 декабря 2021, 07:29
Published 26 декабря 2021, 07:29
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Об угрозе нападения Украины на Россию депутат Государственной думы Михаил Делягин рассказал в своём YouTube-канале. Слуга народа заявил, что жителей соседнего государства к этому уже готовят, и даже назвал конкретные месяцы, когда может произойти наступление:
Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта. Михаил Делягин
По предположению Делягина, вторжение могут начать с нескольких городов: Белгорода, Брянска, Ростова-на-Дону и с Крыма. Об этом 26 декабря сообщило издание «Газета.ru».