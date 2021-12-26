Депутат Госдумы считает, что в феврале Украина может ударить по Белгороду

Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта. Михаил Делягин