bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря 2021, 07:29

Published 26 декабря 2021, 07:29

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Депутат Госдумы считает, что в феврале Украина может ударить по Белгороду

26 декабря 2021, 07:29
Сюжет
Госдума
В список городов, с которых, по мнению Михаила Делягина, может начаться вторжение, попали Брянск и Ростов-на-Дону, а также Республика Крым.

Об угрозе нападения Украины на Россию депутат Государственной думы Михаил Делягин рассказал в своём YouTube-канале. Слуга народа заявил, что жителей соседнего государства к этому уже готовят, и даже назвал конкретные месяцы, когда может произойти наступление:

Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта. Михаил Делягин

По предположению Делягина, вторжение могут начать с нескольких городов: Белгорода, Брянска, Ростова-на-Дону и с Крыма. Об этом 26 декабря сообщило издание «Газета.ru».

#Новости#Политика#Украина#Госдума#Депутат#Нападение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика