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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Полковник запаса рассказал, как Белгород могут защитить от беспилотников

Полковник запаса рассказал, как Белгород могут защитить от беспилотников

12 апреля 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney
Полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру о том, что силовые ведомства и Минобороны планируют защитить Белгород и приграничье от беспилотников с помощью аэростатов. Информация предварительная, но военный журналист считает, что работы в этом направлении уже ведутся.
Сюжет
Граница

Полковник запаса отметил, что, несмотря на относительное затишье, ВСУ продолжают атаковать Белгород с помощью беспилотников. Последние бывают разными, но предпочтение отдают аппаратам самолётного типа.

«Наши средства ПВО справляются, но есть важный момент: мы, в основном, беспилотники сбиваем тогда, когда они уже подлетают к цели», — отметил Алёхин.

По этой причине не всегда удаётся избежать ранений среди гражданских и разрушений на земле. Например, сегодня БПЛА врезался в здание: есть повреждения, два человека пострадали и попали в больницу. По имеющимся у военного журналиста данным, Минобороны вместе с силовиками работают над решением этого вопроса.

«По моим сведениям, мы вновь вернулись к теме РЛС (радиолокационная станция, прим. Бел.Ру) аэростатного типа. Они будут „подвешиваться“ где-то на расстоянии в 100-150 километров от линии боевого соприкосновения, и у них где-то на километр-полтора будет полная привязка и с РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы - прим. Бел.Ру), и с нашими огневыми средствами», — рассказал полковник.

В перспективе такие аэростаты смогут заранее предупреждать об обнаружении беспилотников, что поможет в их ликвидации.

«И вот в этой тесной привязке с помощью РЛС аэростатного типа значительно увеличится плотность подавления. Мы можем таким образом перекрыть небо на большом расстоянии, примерно от 70 до 100 километров. Это предварительная информация: я знаю, что над этим активно работают наши силовые структуры и наше Министерство обороны», — сообщил Алёхин.

Поможет это не только Белгороду, но и остальным регионам.

«Это усилит ПВО, скажем так, в приграничной районах, которые регулярно обстреливаются. Это Белгородская, Брянская, Курская области. По последней, насколько я знаю, запускают беспилотники со стороны Сумской области. Сегодня также по Тагонрогу прилетало в Ростовской области. А это будет такое прикрытие границы», — поделился полковник запаса.

Возможный результат по данному направлению покажет время. Пока же в Белгороде наступили относительно спокойные дни: последний мощный обстрел из РСЗО ВСУ устроили в ночь с пятницы на субботу 6–7 апреля. В момент подготовки публикации была попытка вновь ударить по городу, но столь массовой она не была, а о последствиях на земле на данный момент не сообщают. Беспилотники же атакуют приграничье регулярно, периодически дотягиваясь и до областного центра.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Граница#Регионы#Эксклюзив#Аэростаты#Белгород#Минобороны#Обстрел#ВСУ#Приграничье#Беспилотники#РСЗО#РЭБ
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