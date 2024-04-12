Полковник запаса рассказал, как Белгород могут защитить от беспилотников

Возможный результат по данному направлению покажет время. Пока же в Белгороде наступили относительно спокойные дни: последний мощный обстрел из РСЗО ВСУ устроили в ночь с пятницы на субботу 6–7 апреля. В момент подготовки публикации была попытка вновь ударить по городу, но столь массовой она не была, а о последствиях на земле на данный момент не сообщают. Беспилотники же атакуют приграничье регулярно, периодически дотягиваясь и до областного центра.