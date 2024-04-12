В Минобороны уточнили обстоятельства белгородской истории с беспилотниками

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Белгородской области сбили пять беспилотников. Произошло это примерно в 10:00. Сработала система ПВО. Где именно сбиты БПЛА, не уточняется.
Ранее стало известно, в Белгороде беспилотник врезался в здание в районе парка Памяти. Произошло это около 09:30. По информации «Фонаря», есть пострадавшие. Официальной информации пока не поступало.
Добавим, что минувшей ночью в Белгородской области сбили ещё один беспилотник. А с девяти часов утра в регионе действует опасность атаки БПЛА. Отбоя на момент публикации материала не было.