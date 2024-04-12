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Беспилотники

В Минобороны уточнили обстоятельства белгородской истории с беспилотниками

12 апреля 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Пять беспилотников сбито в Белгородской области

ПВО сработала в районе десяти часов утра. Где именно это произошло, не уточняется. Ранее сообщалось, что в Белгороде беспилотник врезался в здание.

В Белгородской области сбили пять беспилотников. Произошло это примерно в 10:00. Сработала система ПВО. Где именно сбиты БПЛА, не уточняется.

Ранее стало известно, в Белгороде беспилотник врезался в здание в районе парка Памяти. Произошло это около 09:30. По информации «Фонаря», есть пострадавшие. Официальной информации пока не поступало.

Добавим, что минувшей ночью в Белгородской области сбили ещё один беспилотник. А с девяти часов утра в регионе действует опасность атаки БПЛА. Отбоя на момент публикации материала не было.

«Фонарь»: беспилотник врезался в здание в Белгороде, есть пострадавшие
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