С объявления опасности атаки БПЛА начался День космонавтики в Белгороде

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
Сегодня, 12 апреля, в 08:51 на территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА. При этом конкретный муниципалитет, где действует данный сигнал, в РСЧС не назвали.
Кроме того, пока не известно, уничтожили ли уже украинские беспилотники и есть ли какие-либо последствия на земле. Один громкий звук белгородцы услышали только около 09:20.
Отмены сигнала на момент написания материала ещё не было.
Напомним, что предупреждать об атаке БПЛА на Белгородскую область РСЧС начали с 3 апреля. В первый раз белгородцы получили такой сигнал в полночь 5 апреля.
Глава региона Вячеслав Гладков в прямом эфире разъяснил жителям, что следует делать при получении предупреждения.