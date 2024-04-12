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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Утро в Белгородской области началось с опасности атаки БПЛА

С объявления опасности атаки БПЛА начался День космонавтики в Белгороде

12 апреля 2024, 06:25
Фото: Bel.ru

Утро в Белгородской области началось с опасности атаки БПЛА

Предупреждение выпустили утром 12 апреля, когда многие жители добирались на работу. Соответствующее объявление белгородцы могли увидеть по ТВ или получить СМС от РСЧС.

Сегодня, 12 апреля, в 08:51 на территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА. При этом конкретный муниципалитет, где действует данный сигнал, в РСЧС не назвали.

Кроме того, пока не известно, уничтожили ли уже украинские беспилотники и есть ли какие-либо последствия на земле. Один громкий звук белгородцы услышали только около 09:20.

Отмены сигнала на момент написания материала ещё не было.

Напомним, что предупреждать об атаке БПЛА на Белгородскую область РСЧС начали с 3 апреля. В первый раз белгородцы получили такой сигнал в полночь 5 апреля.

Глава региона Вячеслав Гладков в прямом эфире разъяснил жителям, что следует делать при получении предупреждения.

Гладков рассказал, что делать при получении сигнала об опасности атаки БПЛА
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#Александра Склярова#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#СВО#БПЛА#Опасность атаки БПЛА
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