Дома и машины белгородцев атаковали с БПЛА

ВСУ второй раз за сутки атаковали Шебекинский городской округ. На этот раз под ударом оказался посёлок Ленинский. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на жилые дома. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал.