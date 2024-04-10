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Published Сегодня, 09:49

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Повреждения после обстрела посёлка Ленинский

Дома и машины белгородцев атаковали с БПЛА

10 апреля 2024, 09:49
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Повреждения после обстрела посёлка Ленинский

ВСУ атаковали Ленинский в Белгородской области

Разрушения зафиксировали в посёлке Шебекинского округа. ВСУ сбросили с беспилотника на территорию населённого пункта взрывное устройство. Среди мирных жителей никто не пострадал. Подробности произошедшего сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ второй раз за сутки атаковали Шебекинский городской округ. На этот раз под ударом оказался посёлок Ленинский. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на жилые дома. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал.

В результате взрыва повреждения получили два частных дома и один легковой автомобиль. После атаки фотографии последствий стали публиковать местные Telegram-каналы.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно об атаке на село Вознесеновка. Из-за дрона-камикадзе повреждены фасад коммерческого объекта и два легковых авто.

При вчерашнем обстреле Шебекинского округа пострадали два человека.

Повреждения после обстрела посёлка ЛенинскийПовреждения после обстрела посёлка Ленинский
Повреждения после обстрела посёлка ЛенинскийПовреждения после обстрела посёлка Ленинский
Повреждения после обстрела посёлка ЛенинскийПовреждения после обстрела посёлка Ленинский
Повреждения после обстрела посёлка Ленинский
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"
Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Александра Склярова#БПЛА#Ленинский
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