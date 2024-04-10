Дома и машины белгородцев атаковали с БПЛА

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
ВСУ второй раз за сутки атаковали Шебекинский городской округ. На этот раз под ударом оказался посёлок Ленинский. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на жилые дома. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал.
В результате взрыва повреждения получили два частных дома и один легковой автомобиль. После атаки фотографии последствий стали публиковать местные Telegram-каналы.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Ранее стало известно об атаке на село Вознесеновка. Из-за дрона-камикадзе повреждены фасад коммерческого объекта и два легковых авто.
При вчерашнем обстреле Шебекинского округа пострадали два человека.