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Дрон

Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения

10 апреля 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Коммерческое здание и два авто повреждены в результате атаки ВСУ под Белгородом

Под ударом ВСУ оказалось село в Шебекинском округе. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности произошедшего рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. По населённому пункту ударили с помощью дрона-камикадзе. Он упал и взорвался. В результате повреждены фасад коммерческого объекта и два легковых авто.

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Отметим, что за вчерашний день, 9 апреля, ВСУ атаковали несколько населённых пунктов. В селе Графовка Краснояружского района повреждён инфраструктурный объект связи, а в селе Тишанка Волоконовского района — два частных дома, линии электро- и газоснабжения.

Также в результате падения трёх дронов-камикадзе в Шебекинском округе пострадали женщина и мужчина. Разрушения есть на парковке сельскохозяйственного предприятия, повреждены грузовик и несколько легковых автомобилей.

Три дрона-камикадзе атаковали белгородское приграничье. Есть пострадавшие
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова
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