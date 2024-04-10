Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения

Отметим, что за вчерашний день, 9 апреля, ВСУ атаковали несколько населённых пунктов. В селе Графовка Краснояружского района повреждён инфраструктурный объект связи, а в селе Тишанка Волоконовского района — два частных дома, линии электро- и газоснабжения.