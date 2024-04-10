Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. По населённому пункту ударили с помощью дрона-камикадзе. Он упал и взорвался. В результате повреждены фасад коммерческого объекта и два легковых авто.
По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Отметим, что за вчерашний день, 9 апреля, ВСУ атаковали несколько населённых пунктов. В селе Графовка Краснояружского района повреждён инфраструктурный объект связи, а в селе Тишанка Волоконовского района — два частных дома, линии электро- и газоснабжения.
Также в результате падения трёх дронов-камикадзе в Шебекинском округе пострадали женщина и мужчина. Разрушения есть на парковке сельскохозяйственного предприятия, повреждены грузовик и несколько легковых автомобилей.