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Кенгуру с детёнышем

У двух выживших при обстреле Белгорода кенгуру в сумках находились детёныши

9 апреля 2024, 09:13
Фото: Антон Вергун / группа ВК «Белгородский зоопарк»
Кенгуру с детёнышем

Детёныши появились у двух кенгуру в белгородском зоопарке

Детёныши около полугода сидели в сумках двух кенгуру: один из них уже выглянул наружу. О пополнении рассказали в официальной группе белгородского зоопарка.
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Зоопарк

В белгородском зоопарке пополнение: сразу две самки рыже-серых валлаби стали мамами. Кенгурята появляются на свет совсем маленькими, похожими на маленьких розовых «червячков», отмечают сотрудники зоопарка. Высовываться наружу малыши начинают только спустя полгода.

Из двух детёнышей показался пока только один.

Также в зоопарке отметили, что в сумке погибшей при обстреле кенгуру Гранди малыша не было.

Напомним, что в память о погибшем животном, которого сильно любили посетители зоопарка, нарисовали граффити. Рисунок появился в Саратове.

Кенгуру с детёнышемКенгуру с детёнышем
Кенгуру с детёнышем Кенгуру с детёнышем
Кенгуру с детёнышемКенгуру с детёнышем
Кенгуру с детёнышемКенгуру с детёнышем
Кенгуру с детёнышем
Фото: Антон Вергун / группа ВК «Белгородский зоопарк»
Граффити в память о погибшей кенгуру из зоопарка в Белгороде появилось в Саратове
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#Город#Белгородская область#Зоопарк#Новости Белгорода#Кенгуру#Белгородский зоопарк#Белгород#Александра Склярова
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