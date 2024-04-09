У двух выживших при обстреле Белгорода кенгуру в сумках находились детёныши

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В белгородском зоопарке пополнение: сразу две самки рыже-серых валлаби стали мамами. Кенгурята появляются на свет совсем маленькими, похожими на маленьких розовых «червячков», отмечают сотрудники зоопарка. Высовываться наружу малыши начинают только спустя полгода.
Из двух детёнышей показался пока только один.
Также в зоопарке отметили, что в сумке погибшей при обстреле кенгуру Гранди малыша не было.
Напомним, что в память о погибшем животном, которого сильно любили посетители зоопарка, нарисовали граффити. Рисунок появился в Саратове.