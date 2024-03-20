Не только кенгуру: из-за обстрела в зоопарке Белгорода есть ещё один пострадавший

«Все, кто после прошлого поста о гибели прекрасной Гранди и о разрушениях в нашем зоопарке, написал нам столько бесценных согревающих слов. Поверьте, для наших сотрудников, да и для всех белгородцев сейчас это очень важно — осознавать, что мы вместе и что сложные времена обязательно закончатся», — отметили в группе зоопарка в соцсети.