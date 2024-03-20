Не только кенгуру: из-за обстрела в зоопарке Белгорода есть ещё один пострадавший

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В белгородском зоопарке из-за обстрела пострадал лебедь. Он жив, сотрудники следят за его состоянием. Ветврачи уже провели довольно сложную операцию. Однако зоопарк лишился своей кенгуру Гранди — в момент обстрела она была на улице и погибла от осколков. От белгородцев и жителей других регионов в адрес зоопарка поступило множество добрых слов.
«Все, кто после прошлого поста о гибели прекрасной Гранди и о разрушениях в нашем зоопарке, написал нам столько бесценных согревающих слов. Поверьте, для наших сотрудников, да и для всех белгородцев сейчас это очень важно — осознавать, что мы вместе и что сложные времена обязательно закончатся», — отметили в группе зоопарка в соцсети.
Прилёт оказался не первым. Ранее уже были повреждены стёкла на кормокухне и в офисном здании, однако последствия обстрелов сотрудники стараются устранять как можно быстрее. Защищать стараются и подопечных — животные находятся в домиках для зимовки.