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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В белгородском зоопарке рассказали, как справляются с последствиями обстрелов

Не только кенгуру: из-за обстрела в зоопарке Белгорода есть ещё один пострадавший

20 марта 2024, 09:04
Фото: 1MI

В белгородском зоопарке рассказали, как справляются с последствиями обстрелов

После обстрела в зоопарке не только погибла кенгуру Гранди, но и пострадал один из лебедей. Птице уже провели операцию. Сотрудники следят за её состоянием. Они же рассказали, что этот прилёт для зоопарка был не первым.
Сюжет
Зоопарк

В белгородском зоопарке из-за обстрела пострадал лебедь. Он жив, сотрудники следят за его состоянием. Ветврачи уже провели довольно сложную операцию. Однако зоопарк лишился своей кенгуру Гранди — в момент обстрела она была на улице и погибла от осколков. От белгородцев и жителей других регионов в адрес зоопарка поступило множество добрых слов.

«Все, кто после прошлого поста о гибели прекрасной Гранди и о разрушениях в нашем зоопарке, написал нам столько бесценных согревающих слов. Поверьте, для наших сотрудников, да и для всех белгородцев сейчас это очень важно — осознавать, что мы вместе и что сложные времена обязательно закончатся», — отметили в группе зоопарка в соцсети.

Прилёт оказался не первым. Ранее уже были повреждены стёкла на кормокухне и в офисном здании, однако последствия обстрелов сотрудники стараются устранять как можно быстрее. Защищать стараются и подопечных — животные находятся в домиках для зимовки.

«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру
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#Белгородская область#Зоопарк#Животные#Новости Белгорода#Кенгуру#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#Лебедь
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