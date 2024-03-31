Граффити в память о погибшей кенгуру из зоопарка в Белгороде появилось в Саратове

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Изображение погибшей кенгуру Гранди из Белгородского зоопарка появилось на одной из стен в Саратове. Фотографиями поделились в Сети.
На прошлой неделе от кассетных осколков при обстреле Белгорода пострадали экзотариум и вольер кенгуру в зоопарке. В этот момент кенгуру беннетта Гранди находилась на улице — животное погибло.
Перед этим Гранди переехала в Белгород в 2019 году. Её привезли из Санкт-Петербурга. В 2022 году она впервые принесла потомство.
Помимо Гранди погиб ещё один подопечный зоопарка — белый лебедь.