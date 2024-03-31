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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Граффити в память о погибшей кенгуру из зоопарка в Белгороде появилось в Саратове

Граффити в память о погибшей кенгуру из зоопарка в Белгороде появилось в Саратове

31 марта 2024, 12:33
Фото: «Белгород №1», Telegram
Из-за массированных обстрелов Белгорода в зоопарке умерла кенгуру Гранди. В память о животном нарисовали граффити в Саратове.
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Зоопарк

Изображение погибшей кенгуру Гранди из Белгородского зоопарка появилось на одной из стен в Саратове. Фотографиями поделились в Сети.

Фото: «Белгород №1», Telegram

На прошлой неделе от кассетных осколков при обстреле Белгорода пострадали экзотариум и вольер кенгуру в зоопарке. В этот момент кенгуру беннетта Гранди находилась на улице — животное погибло.

Перед этим Гранди переехала в Белгород в 2019 году. Её привезли из Санкт-Петербурга. В 2022 году она впервые принесла потомство.

Помимо Гранди погиб ещё один подопечный зоопарка — белый лебедь.

Как подопечные белгородского зоопарка чувствуют себя после обстрелов?
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#Белгородская область#Зоопарк#Вольер#Граффити#Кенгуру#Память#Потомство#Саратов#Белгород#Обстрел#Экзотариум#Артем Черненко
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